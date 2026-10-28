TPHCM: Điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án nâng cấp đường, chỉnh trang kênh rạch

UBND TPHCM vừa có 3 tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND TPHCM về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu; quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý được UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 6.479,3 tỷ đồng, thuộc nhóm A, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến năm 2032.

Rạch Bàu Trâu đang bị ô nhiễm. Ảnh: TRÀ GIANG

Dự án có phạm vi từ nút giao đường Bình Long đến nút giao đường Cộng Hòa, chiều dài khoảng 2,9km, mặt cắt ngang 30m. Trong đó, mặt đường rộng 20m với 6 làn xe, mỗi bên 3 làn; dải phân cách giữa và vỉa hè rộng 9m, vỉa hè mỗi bên 4,5m.

Dự án còn đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến theo quy hoạch.

Đối với dự án rạch Bàu Trâu, UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh tên thành dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu, đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh. Dự án thực hiện tại phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.744 tỷ đồng, thuộc nhóm A; thời gian thực hiện đến năm 2031.

Theo phương án sau điều chỉnh, tuyến rạch có chiều dài khoảng 1.066m, bề rộng lòng rạch 10m. Dự án thực hiện cải tạo kênh hở thoát nước, xây dựng kè bảo vệ bờ bằng cấu kiện bê tông dự ứng lực; xây dựng đường giao thông ven rạch theo lộ giới 20m và mảng xanh dọc rạch phía phường Phú Thạnh. Các hạng mục khác gồm hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật phục vụ ngầm hóa cáp điện, cáp thông tin liên lạc và các công trình kết nối hạ tầng.

Theo tờ trình, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 3,82ha. Việc điều chỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước, chống ngập, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống của người dân khu vực.

Với dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, được đề xuất tổng mức đầu tư hơn 4.326 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án thuộc nhóm A, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2032, đi qua các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2km, mặt cắt ngang 30m. Các hạng mục đầu tư gồm hoàn chỉnh mặt đường, hệ thống thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Theo UBND TPHCM, trục đường Phan Anh - An Dương Vương giữ vai trò kết nối các tuyến giao thông quan trọng ở khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam thành phố. Hiện trạng mặt đường còn hạn chế, lòng đường rộng khoảng 7m, trong khi lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên gây quá tải vào giờ cao điểm.

Hệ thống thoát nước hiện hữu cũng chưa đáp ứng yêu cầu, tuyến đường nằm trong danh sách các điểm ngập cần xử lý của thành phố. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tăng năng lực lưu thông, cải thiện kết nối giao thông, từng bước khắc phục tình trạng ngập nước và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH