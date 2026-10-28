Cứu nạn nhân bị điện giật, rơi xuống mái tôn

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị điện giật trong lúc sửa chữa hệ thống điện trên sân thượng và bị rơi xuống mái tôn căn nhà liền kề ở đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành.

Ngày 28-10, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 Công an TPHCM đã kịp thời cứu hộ người đàn ông 67 tuổi bị điện giật, rơi xuống mái tôn căn nhà liền kề ở phường Bến Thành.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa người đàn ông bị điện giật xuống đất an toàn Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn tại căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân bị điện giật trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại sân thượng và bị rơi xuống mái tôn nhà liền kề. Nạn nhân còn tỉnh táo nhưng có nguy cơ bị chấn thương.

Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khảo sát hiện trường, triển khai phương án tiếp cận, dùng cán cứu thương kết hợp dây cứu hộ cố định nạn nhân, đưa xuống mặt đất an toàn.

Sau khi được đưa xuống đất, nạn nhân được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Gia Định (Cơ sở 2) để kiểm tra sức khỏe ban đầu và tiến hành sơ cứu. Ảnh: Công an TPHCM

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo, khi sửa chữa hệ thống điện, nhất là tại khu vực sân thượng, mái nhà, cần phải ngắt nguồn điện, kiểm tra bảo đảm an toàn và sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ.

Trường hợp xảy ra tai nạn điện giật, cần nhanh chóng cô lập nguồn điện, tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời gọi số 114 và cấp cứu y tế để được hỗ trợ kịp thời.

NGUYỄN TÂN