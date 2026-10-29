Đề xuất thống nhất mức diện tích nhà ở tối thiểu 8m²/người để đăng ký thường trú tại TPHCM

Sáng 29-10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khoá XI, UBND TPHCM trình dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh mục các tờ trình được trình tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, được sửa đổi, bổ sung, quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m² sàn/người.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TPHCM và tỉnh Bình Dương (trước đây) áp dụng mức diện tích tối thiểu 8m² sàn/người. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) áp dụng mức 10m² sàn/người. Sau khi hợp nhất, việc duy trì các mức diện tích khác nhau gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục đăng ký thường trú và bảo đảm tính thống nhất.

UBND TPHCM cho rằng, việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất quy định về diện tích nhà ở tối thiểu trên toàn địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Theo phương án được đề xuất, mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành. Các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng, điều kiện kinh doanh nhà trọ, vệ sinh và chất lượng chỗ ở vẫn phải được quản lý, kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật có liên quan.

Dự thảo cũng quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đã được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận hợp lệ trước ngày nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết. Các hồ sơ này tiếp tục được giải quyết theo quy định có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận, nhằm bảo đảm tính ổn định trong quá trình xử lý thủ tục hành chính.

Trình danh mục 7 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Tại kỳ họp, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định danh mục 7 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo tờ trình, danh mục gồm 4 khu đô thị, 2 khu đất thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời và 1 khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục. Cụ thể, nhóm dự án đô thị gồm: Khu đô thị mới Mỹ Xuân - Tóc Tiên tại xã Châu Pha và phường Phú Mỹ, diện tích khoảng 293,22ha; khu vực phát triển đô thị An Sơn II tại phường Thuận An, diện tích khoảng 75ha; khu đất khoảng 60,3ha thuộc dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu tại phường Phước Thắng; khu dân cư mới tại phường Tam Bình, diện tích khoảng 22,47ha. Hai khu đất còn lại dành cho dự án nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1, diện tích khoảng 186ha; nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 2, diện tích khoảng 100ha, cùng tại xã Trừ Văn Thố. Khu đất thứ 7 có diện tích 9.075m² tại phường Tân Hưng, dự kiến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng trường liên cấp tư thục. Theo UBND TPHCM, danh mục được xây dựng trên cơ sở hồ sơ đề xuất, ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đề nghị của Sở Tài chính. Quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ được thực hiện theo yêu cầu của Thường trực HĐND TPHCM nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, tính chặt chẽ và khả thi của các khu đất.

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