Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ là bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào, trong đó có một phần mộ còn đầy đủ thông tin liệt sĩ.