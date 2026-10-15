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Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào

SGGPO

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ là bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào, trong đó có một phần mộ còn đầy đủ thông tin liệt sĩ.

Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào
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ĐỨC HẢI - DƯƠNG HOÀNG

Từ khóa

Hà Tĩnh quy tập hài cốt liệt sĩ Lào

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