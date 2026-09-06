Xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 6-9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng quà, động viên Đội Quy tập

Mùa khô năm 2026-2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, động viên Đội Quy tập

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đội Quy tập được kiện toàn với tổng quân số 30 đồng chí.

Hiện nay, Đội Quy tập đã tiếp nhận 16 thông tin với 46 phần mộ liệt sĩ tại Lào; đồng thời, tiếp tục nắm, xác minh các thông tin, tạo cơ sở tổ chức tìm kiếm ngay khi sang Lào thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu giao nhiệm vụ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Đội Quy tập quán triệt sâu sắc mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, tăng cường thu thập, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, chính xác.

Đồng thời, phối hợp tốt với nhân dân các dân tộc Lào và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”...

Xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ngay sau buổi lễ, Đội Quy tập đã lên đường sang nước bạn Lào, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027.

Trước đó, mùa khô năm 2025-2026, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn (Lào), đưa về nước tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm ở xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐỨC HẢI - DƯƠNG HOÀNG