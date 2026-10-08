Rà soát cán bộ, sắp xếp lại nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu xã Bàu Lâm tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ, công chức phù hợp năng lực, sở trường; trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần sắp xếp lại, tính toán tinh giản để bảo đảm hiệu quả công việc.

Ngày 8-10, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị giao ban với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Lâm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Lâm, trong 9 tháng đầu năm, địa phương hoàn thành 6/6 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Xã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu; hoàn thành 15/15 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2026.

Công tác cải cách hành chính có nhiều kết quả tích cực. Xã tiếp nhận 3.515 hồ sơ, trong đó 3.504 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,68%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 95% và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Lãnh đạo xã Bàu Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng thu ngân sách đến ngày 30-9 đạt hơn 374 tỷ đồng, vượt hơn 42% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi đạt hơn 151,7 tỷ đồng. Vốn đầu tư công mới giải ngân 22,81 tỷ đồng, đạt hơn 24,4% kế hoạch.

Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Xã đã chi hơn 6 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh, giới thiệu việc làm cho 801 lao động; vận động trao hơn 2.500 phần quà, tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, xã Bàu Lâm kiến nghị bổ sung 7 biên chế. Hiện xã có 28 biên chế, đề xuất bổ sung nhân lực ở các lĩnh vực xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị giao ban với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Lâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chỉ đạo, sau khi ổn định tổ chức bộ máy, xã Bàu Lâm cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa nghị quyết Trung ương, kế hoạch của Thành ủy thành những công việc có sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Mỗi cán bộ phải “thuộc bài”, nắm chắc nhiệm vụ, thẩm quyền, không để sót việc.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên, tăng cường dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, địa phương rà soát, bố trí cán bộ, công chức phù hợp năng lực, sở trường; trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải tính toán tinh giản, tuyển người mới. Những nhiệm vụ vượt khả năng do thiếu nhân lực cần kịp thời báo cáo thành phố để có phương án hỗ trợ.

Về đầu tư công, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng. Về chuyển đổi số, phải hoàn thành số hóa tài liệu khối Đảng, chính quyền trước ngày 30-10, cập nhật dữ liệu đảng viên trước ngày 15-11; kết quả thực hiện gắn với đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

TRÚC GIANG