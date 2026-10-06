Xã Long Điền nâng cao kỹ năng ứng phó cháy nổ từ cơ sở

Trước khi tập huấn nội dung thực hành, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã cập nhật, phổ biến kiến thức về pháp luật, nguyên nhân cháy và các biện pháp phòng ngừa.
Trong phần thực hành xử lý những tình huống giả định, các học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, lăng, vòi phun để dập đám cháy khay xăng, xử lý tình huống rò rỉ bình gas.
Học viên cũng được tập huấn kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói độc, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu.
Kết thúc chương trình, các học viên thực hiện kiểm tra lý thuyết và thực hành nhằm đánh giá khả năng vận dụng kỹ năng trong tình huống thực tế.
Hoạt động góp phần nâng cao khả năng xử lý cháy, nổ, tai nạn ngay từ cơ sở, đồng thời xây dựng lực lượng dân phòng chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có sự cố.