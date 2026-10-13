Sáng 13-10, giá vàng giảm thêm 800.000 đồng/lượng

Vàng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ sáng 13-10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua.

Theo đó, Công ty SJC niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ, SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua, xuống còn 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 13-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.158,9 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 12-10. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra trong nước khoảng 12,2–12,7 triệu đồng/lượng. Do giá vàng trong nước giảm mạnh hơn, chênh lệch giữa hai thị trường đã thu hẹp so với mức 12,3–13,6 triệu đồng/lượng vào chiều 12-10.

Hiện thị trường đang chờ Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm tuần này. Số liệu lạm phát cao hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng FED tăng lãi suất, hỗ trợ đồng USD. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đã tăng lên 20%, từ mức 17% hôm thứ Sáu. Xác suất tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức gần 88%.

Giá vàng thế giới giảm do sức ép từ đồng USD tăng mạnh, khi nhà đầu tư chờ các báo cáo lạm phát của Mỹ. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD tăng 0,35%, lên 102,57 điểm, mức cao nhất trong 18 tháng. Đồng USD được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang cuối tuần qua, cùng đà tăng của giá dầu thô. Giá dầu tăng cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất, gây sức ép lên vàng.

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NHUNG NGUYỄN