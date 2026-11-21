Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chỉ thị nêu, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt.

Cùng với đó, rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Song song đó, triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Các bộ, cơ quan phối hợp với UBND các tỉnh, thành, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình khuyến mại, các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước có tính tập trung, quy mô lớn, các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kết hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để hỗ trợ mua sắm các hàng hóa tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng.

Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch thông qua liên kết giữa địa phương - doanh nghiệp lữ hành - hãng vận tải - cơ sở lưu trú để xây dựng, giới thiệu và triển khai các gói du lịch với chi phí hợp lý, khuyến khích người dân đi du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt, góp phần mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước và tăng năng lực cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.

Cùng với đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ tết…

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LÂM NGUYÊN