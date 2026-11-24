Trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên của cả nước, tại TPHCM nhiều gia đình chọn các trung tâm thương mại làm nơi vui chơi, ăn uống, mua sắm...

Ngày 24-11, tại một số khu vui chơi, trung tâm mua sắm trên địa bàn TPHCM khá đông khách tập trung nghỉ ngơi, tận hưởng ngày nghỉ.

Người dân, du khách vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trưa 24-11. Ảnh: HÂN GIA

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng thu hút đông đảo người dân, du khách. Nhiều gia đình hào hứng trải nghiệm các trò chơi, hoạt động văn hóa dân gian, trong khi không ít người tò mò, thích thú tìm hiểu tập tính của các loài thú săn mồi.

Du khách thích thú nhảy sạp tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Không khí lễ hội cũng lan tỏa sang khối lưu trú tại khu vực trung tâm TPHCM.

Khách sạn Continental Saigon giới thiệu bộ sưu tập xe cổ. Ảnh: HÂN GIA

Tại phường Sài Gòn, khách sạn Continental Saigon tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Khách quốc tế trải nghiệm cuốn bánh tráng tại khách sạn Continental Saigon

Khép lại Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa và Nay (đến hết 24-11), khách sạn giới thiệu bộ sưu tập xe máy, ô tô cổ, triển lãm ảnh “Dòng chảy thời gian” cùng tiệc ẩm thực ba miền kết hợp biểu diễn saxophone. Tham quan khu trưng bày xe cổ và triển lãm ảnh tại khách sạn Continental Saigon, anh Trần Hoàng Nam (ngụ phường Sài Gòn) nhận xét, triển lãm là cách để người dân thành phố có thêm điểm đến, trải nghiệm không gian văn hóa sống động giữa lòng đô thị.

Khách sạn Continental Saigon trưng bày xe cổ. Ảnh: HÂN GIA

Sức nóng mua sắm được đẩy lên cao khi kỳ nghỉ lễ trùng khớp với tuần lễ cao điểm Black Friday 2026 và chương trình tổng kích cầu kinh tế “Shopping Season in Vibrant HCMC” do Sở Công thương TPHCM phát động. Ghi nhận tại AEON Tân Phú Celadon, hàng nghìn khách hàng hào hứng săn các gói combo thời trang, điện máy giảm sâu và thưởng thức bộ sưu tập ẩm thực độc đáo "Black Items".

Ngay từ giờ mở cửa, bãi giữ xe tại một số điểm bán lẻ lớn ở TPHCM như AEON Mall Tân Phú Celadon (phường Tân Sơn Nhì), MM Mega Market An Phú (phường Bình Trưng) hay Emart trên đường Phan Văn Trị (phường An Nhơn) đã chật kín phương tiện.

Đang cùng chồng và hai con nhỏ chọn mua thực phẩm cho bữa tiệc gia đình tại Emart trên đường Phan Văn Trị, chị Nguyễn Minh Thư (ngụ phường An Nhơn) chia sẻ: "Lễ này, gia đình tôi chọn đi siêu thị thay vì đi tỉnh. Không khí mua sắm, vui chơi nhộn nhịp, nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá sâu".

Tại MM Mega Market An Phú, các quầy thực phẩm tươi sống, nông sản Việt và đồ gia dụng thiết yếu liên tục được bổ sung đầy kệ để phục vụ nhu cầu mua sắm lớn nhờ chính sách "khóa giá" và giảm giá lên đến 50%. Trong khi đó, chuỗi Co.opmart và GO! cũng thu hút lượng lớn gia đình nhờ ưu đãi mua 1 tặng 1, tặng điểm thưởng thành viên và khuyến khích tiêu dùng xanh.

Sự cộng hưởng giữa kỳ nghỉ lễ, sức hút từ Black Friday và chiến dịch Shopping Season in Vibrant HCMC theo mô hình "5 trong 1" đã tạo cú hích rõ nét cho thị trường bán lẻ thành phố.

Theo ước tính của Sở Công thương TPHCM, từ đầu quý 4-2026 đến giữa tháng 11-2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa khảo sát tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử trên địa bàn ước đạt 60.907 tỷ đồng, tăng 37,1% (tương ứng 16.479 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2025.

Người tiêu dùng mua sắm tại Emart Phan Văn Trị, phường An Nhơn, TPHCM vào chiều 24-11. Ảnh: THI HỒNG

Riêng tháng 11, thời điểm chương trình chính thức khởi động, doanh thu các kênh này ước đạt 30.469 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng hóa giao đi từ TPHCM qua các nền tảng số và sàn thương mại điện tử (Shopee, TikTok, MoMo, VNPAY, ZaloPay, Grab, Di Động Việt...) đạt khoảng 20.811 tỷ đồng.

THI HỒNG