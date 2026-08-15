Giá vàng tăng vào sáng cuối tuần 15-8

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần bật tăng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ngày cuối tuần 14-8 (giờ Việt Nam) lên 4.376,16 USD/ounce, tăng 25 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 14-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi đồng USD suy yếu. Hai báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 7 của Mỹ đều cho thấy lạm phát dịu đi như kỳ vọng của giới phân tích.

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NHUNG NGUYỄN