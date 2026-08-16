Giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, giá vàng trong nước tuần qua gần như đi ngang, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng gần 1%.

Giá vàng trong nước thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Sáng 16-8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 phổ biến ở mức 140,3 - 141 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 - 144 triệu đồng/lượng bán ra, tuỳ thương hiệu. Mức giá này không thay đổi so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng thế giới có thời điểm lên 4.449,39 USD/ounce nhưng sau đó xuống lại. Chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á, giá vàng ở mức 4.376,16 USD/ounce, tăng gần 1% so với tuần trước.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp. Hiện giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,5 - 5 triệu đồng/lượng, so với khoảng 6 triệu đồng/lượng trong tuần trước.

Trước đó, ngày 8-8, Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan. Kết luận thanh tra nêu sai phạm tại 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có PNJ, SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji…

Ngoài kết luận các sai phạm, cơ quan thanh tra cũng nêu lý do dẫn đến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, giá vàng trong nước có thời điểm chênh lệch cao so với thế giới do tác động của diễn biến quốc tế, hạn chế nguồn cung và một số bất cập trong cơ chế quản lý. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước diễn biến phức tạp.

Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, NHNN cho biết, giá vàng thế giới trong 7 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp nhưng có xu hướng giảm so với đầu năm. Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới, song chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã được thu hẹp rõ rệt.

Để bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025, NHNN đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bên cạnh đó, NHNN nghiên cứu, đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý, thực tiễn và tác động của việc thành lập sàn giao dịch vàng. Trên cơ sở này NHNN báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chưa thành lập sàn giao dịch vàng trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo lộ trình phù hợp.

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NHUNG NGUYỄN