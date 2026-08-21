Sáng 21-8, giá vàng tiếp tục tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp

Sáng 21-8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, trong khi chênh lệch với giá vàng thế giới được rút ngắn.

Giá vàng sáng nay tiếp tục tăng (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều 20-8, lên 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 600.000 đồng/lượng, lên 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 600.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.526,2 USD/ounce, tăng hơn 8 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 20-8.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,7-3,2 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức 3-3,5 triệu đồng/lượng vào chiều 20-8.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng 21-8 đã lấy lại mốc 4.500 USD/ounce sau khi mất mốc này khi chốt phiên 20-8 do áp lực chốt lời và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại.

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu tác động trái chiều. Hoạt động chốt lời sau phiên tăng mạnh và lo ngại lạm phát kéo dài khiến kỳ vọng thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất trong tháng 9 nhích lên, gây áp lực lên giá vàng.

Trong khi đó, vàng vẫn được hỗ trợ bởi tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về khả năng tăng hỗ trợ thanh khoản cho thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhà phân tích độc lập Tai Wong tại New York nhận định với Reuters rằng vàng được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất thực dài hạn thấp hơn.

Theo dự báo của Morgan Stanley, FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay và giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027.

NHUNG NGUYỄN