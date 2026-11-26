Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27-11) và 16 năm Ngày thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (25-11), Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức Cuộc thi “Rung Chuông Vàng PVU 2026”. Tham dự sân chơi có gần 100 sinh viên đại diện cho Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và sinh viên Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege).

Gần 100 thí sinh hào hứng tham dự cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, TS.Phan Minh Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PVU nhấn mạnh, điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là sự tham gia của đông đảo sinh viên đến từ hai cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dầu khí Việt Nam.

Lãnh đạo hai cơ sở giáo dục dự lễ khai mạc cuộc thi.

"Cuộc thi là dịp để các em ôn lại, nắm bắt kiến thức về quá trình hình thành, phát triển cũng như những cột mốc đáng nhớ của ngành công nghiệp dầu khí, đồng thời tăng cường gắn kết, giao lưu giữa hai trường”, TS. Phan Minh Quốc Bình chia sẻ.

Thí sinh thử sức với bộ câu hỏi song ngữ Anh - Việt.

Tại hội trường, các thí sinh thử sức với bộ câu hỏi song ngữ Anh - Việt. Các câu hỏi xoay quanh lịch sử 65 năm ngành Dầu khí Việt Nam từ tầm nhìn Bác Hồ tại Bacu năm 1959; những mốc son của Đoàn Thăm dò Dầu lửa số 36; hành trình chuyển mình mạnh mẽ của PETROVIETNAM trong kỷ nguyên mới; các giá trị cốt lõi "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình" và chặng đường 16 năm phát triển của PVU…

Sinh viên Nguyễn Bảo Châu xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Với áp lực thời gian chỉ 10 giây cho mỗi câu hỏi, sàn thi đấu chứng kiến tư duy nhạy bén và sự bứt phá của các thí sinh. Khi số lượng thí sinh trên sàn giảm xuống dưới 20 người, Ban tổ chức đã triển khai trò chơi cứu trợ với sự tham gia nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm và đại diện đoàn sinh viên, giúp đưa các thí sinh trở lại sàn đấu tiếp tục chinh phục thử thách.

Cuộc thi là cơ hội gắn kết sinh viên hai cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành Dầu khí Việt Nam.

Sau những giờ tranh tài sôi nổi và kịch tính, cuộc thi đã tìm ra những gương mặt trí tuệ xuất sắc nhất. Quán quân của cuộc thi là Nguyễn Bảo Châu, sinh viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui chạm tới ngôi vị cao nhất, Quán quân Nguyễn Bảo Châu chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi đạt giải Quán quân "Rung chuông vàng". Em xin cảm ơn Ban Tổ chức, quý thầy cô đã tổ chức sân chơi trí tuệ vô cùng thú vị và bổ ích để chúng em được tìm hiểu sâu hơn về ngành Dầu khí, về ngôi trường chúng em đang theo học. Em cảm thấy rất tự hào và tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để viết tiếp trang sử của những người đi tìm lửa".

Dịp này, Ban Tổ chức cũng vinh danh thí sinh lọt vào top 3 và top 10 của cuộc thi.