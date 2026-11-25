Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức giúp sinh viên không chỉ hiểu hơn về văn hóa mà còn tiếp cận kiến thức chuyên ngành từ thực tiễn. Từ đó giúp các em mở rộng hiểu biết, nâng cao ý thức gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Sinh viên hào hứng tìm hiểu và trải nghiệm trò chơi ô ăn quan

Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM và Trường Đại học Fulbright Việt Nam vừa có chuyên giao lưu, trải nghiệm chương trình “Bảo tồn trò chơi dân gian Việt Nam” tại Bảo tàng Áo dài (TPHCM).

Tại chương trình, sinh viên được tìm hiểu lịch sử tà áo dài Việt Nam, đồng thời trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian gắn với đời sống của các thế hệ trước như: Cướp cờ, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, thắt lá dừa… Không chỉ đơn thuần là hoạt động vui chơi, mỗi trò chơi còn mở ra những câu chuyện về phong tục, tập quán, đời sống và cách sinh hoạt của người Việt qua từng thời kỳ.

Võ Nguyễn Hải Triều, sinh viên năm ba ngành Xây dựng Đảng và chính quyền, Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết có nhiều trò chơi từng rất quen thuộc với thế hệ trước nhưng ngày nay ít xuất hiện trong đời sống giới trẻ. Qua việc tìm hiểu, trải nghiệm, chúng em có thêm cơ hội mở rộng kiến thức thực tiễn và liên hệ với nội dung học tập trong chuyên ngành. Những hiểu biết về lịch sử, văn hóa là nền tảng quan trọng để em và các bạn nghiên cứu, học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc sau khi tốt nghiệp.

Nguyễn Phan Quang Anh, sinh viên song ngành Việt Nam học, Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, chia sẻ trong chương trình học em và các thành viên trong nhóm lựa chọn trò chơi dân gian Việt Nam làm chủ đề nghiên cứu trong học phần tự đề xuất của mình. Em nhận thấy đằng sau mỗi trò chơi không chỉ có yếu tố giải trí mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, bài học và kỹ năng được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Theo Quang Anh, quá trình nghiên cứu và giao lưu giúp sinh viên có cơ hội chia sẻ kiến thức đã tìm hiểu, đồng thời kết nối gần hơn với văn hóa truyền thống. Điều đó cũng cho thấy khoảng cách giữa thế hệ trẻ với một số giá trị văn hóa truyền thống đang dần hiện hữu.

“Để trò chơi dân gian được gìn giữ và tiếp nối, việc tìm hiểu thôi chưa đủ mà cần trực tiếp trải nghiệm, thực hành và lan tỏa trong đời sống”, Quang Anh nói.

TS Vũ Minh Hoàng, giảng viên ngành Lịch sử và Việt Nam học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết trong khuôn khổ môn học “Các trò chơi dân gian Việt Nam”, sinh viên không chỉ tìm hiểu lý thuyết mà còn trực tiếp nghiên cứu, giới thiệu và tổ chức vận hành những trò chơi ít được biết đến. Qua đó sinh viên được vận dụng kiến thức liên ngành, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tư liệu, phỏng vấn, làm việc nhóm và truyền tải thông tin văn hóa đến công chúng.

“Từ những hoạt động trải nghiệm như vậy, kiến thức chuyên ngành không còn giới hạn trong giáo trình hay giảng đường mà được mở rộng qua quan sát, nghiên cứu và thực hành. Đây cũng là cách để sinh viên hiểu sâu hơn về đối tượng học tập, phát triển năng lực nghiên cứu và nhận thức rõ vai trò của mình trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”, TS Vũ Minh Hoàng chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đã được tìm hiểu chuyên đề “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc, đoàn kết và khát vọng phát triển” do nhà trường tổ chức. Theo đó, sinh viên được tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của âm nhạc truyền thống Nam Bộ, từ Nhạc lễ, Đờn ca tài tử, Ca ra bộ đến Hát bộ và Cải lương. Mỗi loại hình nghệ thuật mang một phong cách riêng, tạo nên diện mạo phong phú của đời sống văn hóa Nam bộ.

Bà Bùi Thị Mai Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn chia sẻ, chương trình giúp sinh viên cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp văn hóa truyền thống Nam Bộ, đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương đến gần hơn với sinh viên. Qua tiếng đàn, lời ca và những câu chuyện văn hóa, các giá trị truyền thống được tiếp nối bằng sự cảm nhận và ý thức gìn giữ của thế hệ trẻ. Đây cũng là cách để di sản không chỉ hiện diện trong ký ức hay những tư liệu về quá khứ mà tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

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HỒ TRINH