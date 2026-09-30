Sốt cao, hoại tử da, người đàn ông sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn

Sau 3 ngày sốt cao 39-40 độ C kèm rét run, người đàn ông 61 tuổi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết, hoại tử da.

Bệnh nhân phải điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: ĐẶNG THANH

Ông N.V.M., 61 tuổi, ở Lào Cai, nhập viện sau khoảng 3 ngày sốt cao, rét run, mệt mỏi. Tại bệnh viện tuyến huyện, huyết áp bệnh nhân tụt còn 80/60 mmHg. Đến tối cùng ngày, người bệnh xuất hiện ban xuất huyết, hoại tử vùng mặt và hai cẳng chân, kèm khó thở, suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm tụy cấp và rối loạn đông máu. Dù được thở oxy và điều trị tích cực, tình trạng tiếp tục xấu nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chiều 30-9, BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp, phải thở oxy qua mask với lưu lượng 10 lít/phút. Người bệnh thở nhanh, phổi giảm thông khí, có ran ẩm hai bên. Củng mạc mắt vàng, trên da xuất hiện các ban xuất huyết và mảng hoại tử đen lan rộng ở mặt, tay, chân và hai bên mông.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: ĐẶNG THANH

Kết quả chụp CT ngực ghi nhận đám đông đặc, xẹp phổi thùy dưới hai bên, tràn dịch màng phổi. Siêu âm ổ bụng cho thấy thâm nhiễm kèm ít dịch quanh đuôi tụy, khoang cạnh thận trước trái và có dịch tự do trong ổ bụng. Xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng.

Khai thác tiền sử cho thấy những ngày trước khi mắc bệnh, ông M. thường xuyên uống rượu tại các quán gần nhà. Tuy nhiên, gia đình không xác định được bệnh nhân có ăn tiết canh, thịt heo chưa nấu chín hoặc tiếp xúc trực tiếp với heo, thịt heo sống hay không.

Dựa trên diễn biến bệnh, tổn thương da và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn (Streptococcus suis), nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và viêm phổi, tiên lượng rất nặng.

Người bệnh được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, truyền các yếu tố đông máu và tiểu cầu, lọc máu liên tục cùng các biện pháp điều trị chuyên sâu.

Theo BS Phạm Văn Phúc, liên cầu lợn là vi khuẩn thường tồn tại ở heo và có thể lây sang người. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua đường ăn uống khi sử dụng tiết canh, thịt tái, nội tạng heo chưa được nấu chín hoặc qua các vết thương, xây xước trên da khi tiếp xúc với heo, máu, dịch tiết hoặc thịt heo nhiễm khuẩn.

Bệnh có thể diễn biến rất nhanh, từ sốt cao, đau đầu, buồn nôn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và hoại tử da.

Các mảng da xuất huyết, hoại tử trên cơ thể bệnh nhân

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, thịt tái, nội tạng chưa chín kỹ. Người chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt heo cần sử dụng găng tay, trang phục bảo hộ; che kín các vết thương trên da, tránh để vùng da trầy xước tiếp xúc với máu, dịch tiết hoặc thịt heo sống.

Nếu bị thương trong quá trình tiếp xúc với heo hoặc thịt heo thì cần rửa sạch bằng xà phòng và nước, sát khuẩn và theo dõi sức khỏe.

Khi có các triệu chứng sốt cao đột ngột, rét run, đau đầu, buồn nôn, khó thở hoặc xuất hiện ban xuất huyết, bất thường trên da, đặc biệt sau khi ăn thực phẩm từ heo chưa nấu chín hoặc tiếp xúc với heo, người dân cần đến cơ sở y tế sớm. Người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ về tiền sử ăn tiết canh, thịt heo chưa chín hoặc tiếp xúc với heo để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.

NGỌC DUNG