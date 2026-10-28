Tăng cường biện pháp giáo dục học sinh vi phạm giao thông

Ngày 28-10, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM có biện pháp giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Học sinh tham gia chuyên đề giáo dục về an toàn giao thông

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã tiếp nhận văn bản của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM về danh sách các trường học có học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian từ ngày 15-8 đến ngày 30-9, toàn thành phố có 284 đơn vị trường học có học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gồm các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng và trung cấp.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn có học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ thực hiện các biện pháp giáo dục, đồng thời nhắc nhở các đơn vị báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) tham gia chuyên đề phổ biến pháp luật về an toàn giao thông

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh vi phạm, sở yêu cầu tiếp nhận danh sách do lực lượng công an chuyển đến hoặc nhận tại Phòng Học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM) để rà soát, đối chiếu với danh sách học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.

Trên cơ sở đó, nhà trường phải phối hợp với gia đình triển khai các biện pháp xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Quá trình xử lý phải bảo đảm đúng quy trình, đồng thời tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục có nhiều học sinh vi phạm hoặc tình trạng vi phạm kéo dài qua nhiều đợt báo cáo trong năm học 2026-2027 phải rà soát, kiểm điểm lại công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại đơn vị.

Bên cạnh đó, nhà trường phải ghi nhận việc phụ huynh cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định; yêu cầu học sinh cam kết không tiếp tục vi phạm pháp luật về giao thông.

THU TÂM