Giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giảng dạy và quản trị tại các cơ sở giáo dục

SGGPO

Ngày 27-10, tại TP Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU), Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam bộ tổ chức tọa đàm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản trị tại các cơ sở giáo dục.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về khả năng ứng dụng AI trong giảng dạy, quản lý dữ liệu, khai thác thông tin và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm để hạn chế tình trạng mỗi cơ sở giáo dục triển khai công nghệ riêng lẻ.

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PGS TS Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng LHU, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện đơn vị đăng cai phát biểu chào mừng tại tọa đàm

Ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng ban Công tác hội viên thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, cho rằng AI, đổi mới phương pháp giảng dạy, quản trị dữ liệu và bảo đảm chất lượng là những vấn đề chung của nhiều trường. Việc kết nối, trao đổi kinh nghiệm giúp các đơn vị nhận diện khó khăn, tìm kiếm giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển.

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Các báo cáo viên nhận hoa và thư cám ơn từ TS Đỗ Thị Lan Đài - Chủ tịch Hội đồng LHU

Với chuyên đề “Công nghệ và ứng dụng công nghệ AI”, ông Phan Hữu Tiếp, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu LHU, chia sẻ khả năng ứng dụng AI trong khai thác thông tin, quản lý dữ liệu và hỗ trợ đào tạo.

Theo PGS.TS Lâm Thành Hiển, LHU đã xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ từ nhiều năm qua, đồng thời phát triển các ứng dụng AI gắn với hoạt động quản trị và đào tạo. Riêng trong lĩnh vực chuẩn đầu ra, nhà trường đã chuyển giao giải pháp cho 8 trường đại học trên cả nước.

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Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhận quyết định, hoa chúc mừng từ Hiệp hội và Trường Đại học Lạc Hồng

Dịp này, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ, góp phần củng cố tổ chức và tăng cường phối hợp giữa các thành viên.

KIM NGÂN

Từ khóa

ứng dụng AI giảng dạy quản trị đại học

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