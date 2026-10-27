Trường Đại học Kiến trúc TPHCM 50 năm vun đắp di sản, kiến tạo tương lai

Sáng 27-10, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (UAH) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026). Nửa thế kỷ phát triển của nhà trường gắn với quá trình đào tạo hàng chục ngàn kiến trúc sư, kỹ sư và cử nhân, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và thiết kế.

Nhà trường tổ chức tri ân các cá nhân cống hiến cho hành trình 50 năm phát triển của nhà trường - Ảnh: THANH HÙNG

Tham dự lễ kỷ niệm sự kiện có các đồng chí: Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng; Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; gần 1.000 đại biểu các thế hệ lãnh đạo nhà trường cùng cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, cựu sinh viên, sinh viên và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HÙNG

Điểm lại lịch sử phát triển của nhà trường, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM cho biết, lịch sử nhà trường bắt nguồn từ năm 1926, khi Ban Kiến trúc được thành lập tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Từ Hà Nội, hoạt động đào tạo kiến trúc chuyển vào Đà Lạt năm 1945, rồi về Sài Gòn năm 1950, phát triển thành Trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn và trường được mang tên Trường ĐH Kiến trúc TPHCM vào ngày 27-10-1976. Đó là hành trình đặc biệt của một cơ sở đào tạo kiến trúc đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều môi trường văn hóa và những ảnh hưởng học thuật khác nhau. Chính sự đa dạng này đã nuôi dưỡng một tinh thần khá đặc trưng của UAH: cởi mở trong tiếp nhận cái mới, coi trọng thực hành, đề cao cả tính sáng tạo và có khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Kiến trúc TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Trong tiến trình phát triển chung của đất nước, UAH đã từng bước chuyển mình từ một cơ sở đào tạo chuyên ngành thành môi trường giáo dục đa lĩnh vực, đáp ứng các yêu cầu ngày càng rộng lớn của ngành xây dựng và xã hội. Trong nửa thế kỷ qua, nhà trường đã đào tạo 35.182 nhân lực trình độ cao, bao gồm 14.577 kiến trúc sư, 14.950 kỹ sư và 5.655 cử nhân, gần 2.000 thạc sĩ và tiến sĩ. Con số này phản ánh quy mô đóng góp quan trọng của trường về nguồn nhân lực chuyên môn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đô thị trên cả nước.

Chia sẻ về những giá trị cốt lõi làm nên uy tín của nhà trường, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh: “Điều tôi mong muốn là UAH tiếp tục gìn giữ ba giá trị đã làm nên uy tín của mình. Trước hết là nền tảng chuyên môn vững vàng. Thứ hai là tinh thần tự do sáng tạo, dám thử nghiệm và không dễ bằng lòng với những khuôn mẫu có sẵn. Thứ ba là trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt đối với con người, môi trường và những giá trị văn hóa của mỗi địa phương”.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HÙNG

Thành tựu của UAH được tạo dựng qua thời gian từ trí tuệ, tâm huyết và sự nỗ lực của nhiều thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động và người học. Những đóng góp ấy bên cạnh hiện diện ở từng công trình hay thành tích riêng biệt, còn tích lũy thành chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp được trao truyền qua các thời kỳ. Lễ Kỷ niệm 50 năm vừa là dịp tôn vinh những cống hiến bền bỉ đó, vừa gửi gắm kỳ vọng về một UAH tiếp tục đổi mới, phát huy vững chắc nền tảng học thuật và kiến tạo thêm nhiều giá trị bền vững cho xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Về định hướng phát triển của trường trong giai đoạn tới, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật cho biết, đứng trước kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ, nhà trường xác định đây là cơ hội lớn để đổi mới toàn diện nội dung và phương pháp đào tạo. Nhà trường đang chủ động tích hợp AI, BIM, GIS, Digital Twin cùng các công cụ phân tích dữ liệu vào hệ thống giảng đường và xưởng thiết kế số. Mục tiêu của UAH là đào tạo những người có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ trên nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy độc lập và bản lĩnh nghề nghiệp. Song song với đổi mới công nghệ, UAH lựa chọn con đường phát triển dựa trên chiều sâu học thuật và chất lượng đào tạo.

Nhà trường ưu tiên nâng cao chất lượng bậc đại học, mở rộng các chương trình thạc sĩ thực chiến, đồng thời xây dựng chính sách đánh giá giảng viên toàn diện dựa trên cả công trình nghiên cứu khoa học lẫn sản phẩm thực hành chuyên môn có giá trị thực tế. Mạng lưới hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh qua mô hình giáo dục xuyên quốc gia với Đại học Công nghệ Swinburne (Úc), các chương trình liên kết với Đại học KU Leuven (Bỉ), Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Đại học Bắc Đan Mạch (UCN), Đại học Curtin (Úc) và Đại học Huddersfield (Anh)…

Ban tổ chức tặng hoa tri ân và chúc sức khỏe KTS Trương Tùng, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Minh Hà chúc mừng, biểu dương những kết quả mà tập thể sư phạm của nhà trường đã đạt được trong 50 năm qua. Về định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu nhà trường tập trung vào những nội dung trọng tâm như: tập trung nâng cao năng lực và trình độ tiến sĩ đến năm 2030 tỉ lệ giảng viên tiến sĩ đạt 50% (hiện nay hơn 37%); tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới chương trình đào tạo và tăng tỉ lệ đào tạo sau đại học; nâng tầm mô hình hợp tác “Nhà trường - Doanh nghiệp - Địa phương", phát triển các mô hình học thuật mở, tạo không gian để giảng viên, sinh viên, nghệ sĩ và chính quyền địa phương cùng giải quyết các bài toán về di sản, cảnh quan và phát triển đô thị; tham gia đóng góp cùng các bộ ngành, địa phương thực hiện giải quyết các bài toán về quy hoạch, dự báo nguồn nhân lực…

Nửa thế kỷ phát triển, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: hai Huân chương Lao động Hạng I (năm 2005, 2016), Huân chương Lao động Hạng II (năm 1993), Huân chương Lao động Hạng III, Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Bộ Xây dựng qua các thời kỳ. Dịp này, ban giám hiệu nhà trường tổ chức lễ tri ân các cá nhân cống hiến cho hành trình 50 năm phát triển của nhà trường, vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, trình diễn nghệ thuật tri ân người thầy…

THANH HÙNG