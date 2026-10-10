Tăng cường hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong kỷ nguyên số

Sáng 10-10, tại Đà Nẵng, TAND Tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”.

Diễn đàn là cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc, quy tụ khoảng 130 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, khẳng định, việc TAND Tối cao Việt Nam đăng cai sự kiện thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với sự phát triển chung của quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc, cũng như đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa.

“Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc là cơ chế hợp tác quan trọng, được các cơ quan tư pháp trong khu vực duy trì tổ chức để lãnh đạo tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tăng cường tin cậy, gắn kết và hiểu biết lẫn nhau”. Đồng chí LÊ MINH TRÍ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Đồng chí Lê Minh Trí phân tích, sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là nguồn lực mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới để các cơ quan tư pháp đổi mới phương thức hoạt động. Việc tòa án các nước chia sẻ kinh nghiệm giải quyết án xuyên biên giới, xây dựng tòa án điện tử và hướng tới tòa án số là nội dung rất thiết thực. Việt Nam luôn coi trọng mở rộng hợp tác tư pháp quốc tế nhằm nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán, hiện đại hóa nền tư pháp để đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Chánh án TAND Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, trong bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và sâu rộng thì hợp tác tư pháp càng có vai trò quan trọng. Điều đó có ý nghĩa lớn trong việc góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, đảm bảo môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm

Chánh án TAND Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, diễn đàn là cơ hội quan trọng để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh, hỗ trợ hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận công lý, gắn liền với trọng trách của tòa án mỗi nước và trách nhiệm chung của khu vực.

Lãnh đạo đoàn các nước chụp ảnh lưu niệm

Tại các phiên làm việc, đại biểu tập trung thảo luận nội dung trọng tâm: hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới trong kỷ nguyên số và kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xét xử. Diễn đàn sẽ thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận các kết quả đạt được và định hướng khung hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.

Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc Trương Quân cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, TAND Tối cao Việt Nam và TP Đà Nẵng đối với sự kiện. Đặc biệt, việc TAND Tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện đầu tiên trong ASEAN, vào dịp kỷ niệm 5 năm hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc Trương Quân nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại, hợp tác ASEAN - Trung Quốc không ngừng phát triển sâu rộng. Kết quả đạt trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

"Trong tiến trình đó, hợp tác tư pháp giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố lòng tin, bảo vệ công lý và tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho giao lưu, hợp tác giữa các nước", Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc Trương Quân nhận xét.

Trước những thách thức mới từ hội nhập kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là sự gia tăng các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới và tội phạm công nghệ cao, Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc đề nghị, các nước ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức hợp tác tư pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

NGUYÊN KHÔI