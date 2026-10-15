Tăng cường kiểm soát khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản

Ngày 15-10, thông tin từ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng vừa ký văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá hoạt động ở vùng biển phía Nam. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, đối chiếu thông tin tàu cá trong hồ sơ quản lý tại địa phương với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Các địa phương cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký, đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tình trạng hoạt động của từng tàu.

Từ đó, phân loại rõ tàu đủ điều kiện hoạt động, tàu chưa đủ điều kiện, tàu không còn hoạt động và tàu đã xóa đăng ký. Các địa phương phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi từng nhóm tàu, xác định nguyên nhân và xử lý tình trạng dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc chưa thống nhất.

Đặc biệt, khẩn trương rà soát tàu chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản, tàu có giấy phép hết hạn hoặc thông tin giấy phép không thống nhất với hồ sơ quản lý. Đối với tàu không đủ điều kiện cấp phép, địa phương giám sát chặt chẽ, không để tiếp tục khai thác trái quy định. Giải quyết thủ tục cấp phép đúng quy định, không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ hoặc điều kiện ngoài quy định.

Bộ cũng đề nghị kiểm soát chặt tàu cá ra, vào cảng. Ban quản lý cảng cá, cơ quan quản lý thủy sản và lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra thông tin tàu, giấy phép khai thác, đồng thời ghi nhận đầy đủ, chính xác dữ liệu tàu rời cảng, cập cảng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Dữ liệu trên hệ thống được đối chiếu thường xuyên với hồ sơ tại cảng và kết quả kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Đối với sản lượng thủy sản qua cảng, các địa phương đối chiếu khối lượng bốc dỡ thực tế với nhật ký khai thác, dữ liệu VMS và eCDT. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường về thời gian, hành trình khai thác, loài thủy sản, sản lượng hoặc địa điểm bốc dỡ phải được kiểm tra, xác minh.

Các địa phương không xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đối với hồ sơ không đáp ứng điều kiện. Trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc thông tin chưa thống nhất, cơ quan chức năng làm rõ trước khi giải quyết hồ sơ. Các hành vi khai báo không đúng sản lượng hoặc hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản khai thác bất hợp pháp phải được phát hiện, lập hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những nội dung trên nhằm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bộ đề nghị các địa phương thể hiện kết quả thực hiện bằng hồ sơ, tài liệu kiểm chứng cùng dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trên các hệ thống quản lý.

PHÚC VĂN