Tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân và tiểu thương

Ngày 15-9, lực lượng chức năng tổ chức buổi tuyên truyền, nhắc nhở không khai thác, thu mua, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc bất hợp pháp cho các chủ tàu, ngư dân và tiểu thương tại cảng Cát Lở, phường Phước Thắng (TPHCM),

Hoạt động do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức, trong khuôn khổ tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Lực lượng chức năng tuyên truyền chống IUU cho ngư dân

Tại buổi tuyên truyền, các chủ tàu và ngư dân được lực lượng chức năng phổ biến quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý ngư dân tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; không tháo gỡ, vô hiệu hóa hoặc cố tình làm mất tín hiệu VMS và chủ động liên lạc với lực lượng chức năng khi có sự cố.

Ngư dân tìm hiểu các quy định pháp luật về chống khai thác hải sản theo quy định (IUU)

Đối với tiểu thương, lực lượng chức năng nhấn mạnh trách nhiệm trong thu mua, kinh doanh thủy sản; không thu mua, tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu hồ sơ theo quy định. Đồng thời, vận động tiểu thương phối hợp phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm liên quan đến chống IUU.

Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc đến ngư dân

Dịp này, các lực lượng phát 140 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

MẠNH THẮNG