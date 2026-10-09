Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại xã Long Hải

Chiều 9-10, Đoàn kiểm tra, giám sát của TPHCM do bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, làm trưởng đoàn, làm việc với UBND xã Long Hải về công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với xã Long Hải

Theo báo cáo của UBND xã Long Hải, tính đến ngày 30-9, địa phương quản lý 1.193 tàu cá, trong đó có 829 tàu khai thác vùng khơi, 195 tàu vùng lộng và 169 tàu vùng bờ.

Qua rà soát, xã có 155 tàu không đủ điều kiện hoạt động. Địa phương đã phân loại theo tình trạng hoạt động, nguyên nhân chưa đủ điều kiện và vị trí neo đậu để theo dõi, phối hợp xác minh, đôn đốc chủ tàu khắc phục.

Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động bắt buộc phải nằm bờ

Trong ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý nghề cá, xã Long Hải có 1.189/1.193 tàu thuộc diện áp dụng đã cài đặt hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), đạt 99,7%. Đối với nhật ký khai thác thủy sản điện tử, 1.009/1.023 tàu thuộc diện áp dụng đã lắp đặt, đạt 98,6%.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra tập trung rà soát việc quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiểm soát tàu ra - vào cảng và việc thực hiện các quy định liên quan truy xuất nguồn gốc thủy sản. Qua đó, kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp quản lý chặt đội tàu, ngăn chặn vi phạm, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

NGUYỄN NAM