Tập trung giải quyết vướng mắc hạ tầng và mặt bằng nút giao Túy Loan

Ngày 23-10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh kiểm tra hiện trường dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hòa Liên - Túy Loan; tình hình triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí và trạm cân tại khu vực nút giao Túy Loan (TP Đà Nẵng).

Thống nhất phương án quản lý Nút giao Túy Loan

Tại nút giao Túy Loan, điểm giao giữa tuyến cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 14B, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, việc bổ sung hệ thống ITS, trạm thu phí và trạm cân đang phát sinh nhiều bất cập.

Nguyên nhân là các hạng mục này nằm ngoài ranh giới quy hoạch được duyệt, không còn quỹ đất và chi phí đầu tư lớn. Riêng trạm cân phải xây dựng tại cả 4 nhánh rẽ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh kiểm tra hiện trường dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trên cơ sở đó, các đơn vị đã thống nhất kiến nghị Bộ Xây dựng không đầu tư riêng lẻ hệ thống ITS, trạm thu phí và trạm cân tại nút giao Túy Loan.

Thay vào đó, đề xuất giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp VEC, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan địa phương nghiên cứu phương án tổ chức thu phí, quản lý tích hợp trên toàn tuyến, nhằm bảo đảm hiệu quả kỹ thuật và tránh lãng phí nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh kiểm tra tại nút giao Túy Loan. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư

Liên quan công tác đền bù và xử lý hạ tầng trên tuyến, hiện ghi nhận một số điểm nghẽn. Cụ thể, tại nút giao Khu công nghệ cao còn vướng khoảng 30m thảm bê tông nhựa vỉa hè gầm cầu.

Về trường hợp 19 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù nứt nhà do thi công (trong tổng số 129 hộ), chính quyền địa phương đề nghị phía bảo hiểm và đơn vị liên quan trực tiếp đối thoại, rà soát thấu đáo từng trường hợp.

Đối với việc triển khai các khu tái định cư, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, Khu tái định cư số 2 (quy hoạch 9,7ha với 234 lô đất) mới đấu thầu từ tháng 6, dự kiến chờ xử lý nền đất yếu đến cuối năm 2027 mới hoàn thành. Khu tái định cư số 3 (quy hoạch 3,3ha), đơn vị đang trình Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thẩm định dự án đầu tư, phấn đấu khởi công vào cuối tháng 1-2027. Về công tác giải phóng mặt bằng tại Khu số 2, hiện còn 80/238 hồ sơ chưa dứt điểm, các đơn vị quyết tâm hoàn thành trước ngày 28-2.

Do yếu tố kỹ thuật chờ lún và vướng mắc mặt bằng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng và chính quyền địa phương đề xuất gia hạn tiến độ tiểu dự án đến ngày 31-12-2027.

Đoàn kiểm tra thực địa hiện trường khu tái định cư. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan và nhà thầu chủ động thay đổi phương án thi công xử lý nền đất yếu; đồng thời khẩn trương tập kết vật tư (đèn chiếu sáng, cống thoát nước...) để sẵn sàng lắp đặt, bảo đảm công tác thanh toán, giải ngân ngay trong năm 2026.

NGUYÊN KHÔI