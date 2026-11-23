Ngày 23-11, tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị số 1 với quy mô 264,4ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự án Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay trung tâm Măng Đen, tiếp giáp quốc lộ 24.

Vị trí này không chỉ giúp kết nối thuận lợi với khu vực Kon Tum mà còn đón đầu tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi trong tương lai.

Phối cảnh Khu đô thị số 1 Măng Đen

Dự án được quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, tôn trọng tối đa cấu trúc địa hình và hệ sinh thái đại ngàn với mật độ xây dựng toàn khu tối đa chỉ 23,2%.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công Khu đô thị số 1 Măng Đen. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc phát triển Măng Đen không chỉ nhằm hình thành cực tăng trưởng phía Tây, mà còn tạo động lực giúp Quảng Ngãi phát triển hài hòa từ miền núi đến đồng bằng, từ rừng xuống biển.

Dự án sẽ bổ sung các không gian nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại và chăm sóc sức khỏe mà địa phương còn thiếu, qua đó giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu đặc trưng.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Về phía nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định, dự án là mắt xích quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng Quảng Ngãi đánh thức tiềm năng Măng Đen, kết nối với Lý Sơn, Sa Huỳnh để tạo thành chuỗi du lịch rừng – biển đảo độc đáo.

Tập đoàn cam kết triển khai dự án đúng quy định, phát triển hài hòa với thiên nhiên và đặt người dân ở vị trí trung tâm thông qua hỗ trợ sinh kế ổn định, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương và bảo tồn văn hóa bản địa.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH