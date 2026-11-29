Sáng 29-11, tại xã Chư Sê, Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức tổ chức Lễ động thổ tổ hợp 4 nhà máy điện gió gồm Phú Mỹ, Phú Mỹ giai đoạn 2, Hoàng Ân và Hoàng Ân giai đoạn 2.

Lễ động thổ dự án. Ảnh: SƠN TÙNG

Tổ hợp 4 nhà máy có tổng diện tích 52,5ha, tổng vốn đầu tư gần 4.486 tỷ đồng, gồm 24 trụ turbine, tổng công suất thiết kế 150MW. Các dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã: Ia Tôr, Chư Sê, Chư Prông, Bàu Cạn và Gào. Dự kiến từ tháng 3-2028, tổ hợp nhà máy sẽ đi vào vận hành.

Việc đầu tư tổ hợp các nhà máy điện gió được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ đầu tư trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tại 5 xã. Ảnh: SƠN TÙNG

Dịp này, Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức trao tặng kinh phí xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã.

HỮU PHÚC