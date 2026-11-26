Trong 250 dự án đang được TPHCM mời gọi đầu tư, có 90 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Nhằm thu hút vốn tư nhân vào những dự án hạ tầng, thành phố chuyển sang cách tiếp cận mới: cùng doanh nghiệp chuẩn bị dự án, tập trung giải quyết vướng mắc về mặt bằng, phương án hoàn vốn, rủi ro pháp lý...

Những rào cản thu hút vốn

Ngày 25-11, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn hỗ trợ pháp lý đầu tư năm 2026. Các ý kiến tại diễn đàn tập trung vào những vướng mắc pháp lý, khả năng huy động vốn cho dự án PPP.

Thi công dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hình mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và kinh tế biển. Nhu cầu vốn phát triển hạ tầng rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách có hạn, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh huy động vốn tư nhân thông qua phương thức PPP.

Trong danh mục 250 dự án mời gọi đầu tư được TPHCM công bố, có 90 dự án PPP. ITPC và Sở Tài chính TPHCM đã rà soát 83 dự án quy mô lớn, trong đó có 23 dự án PPP để tập trung xúc tiến đầu tư. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đã cân đối hơn 89.000 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP và phục vụ triển khai các dự án PPP.

PGS-TS Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Trọng tài viên VIAC, cho rằng, trong 7 hình thức đầu tư PPP, pháp luật hiện nay chủ yếu quy định về hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và BT (xây dựng - chuyển giao), 5 hình thức còn lại chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai. Ngay cả quyền sở hữu công trình PPP cũng chưa được quy định rõ nên không ít doanh nghiệp e ngại đầu tư.

PGS-TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC, thông tin năm 2025, trung tâm ghi nhận 535 vụ tranh chấp, năm 2026 dự kiến khoảng 600 vụ. Trong đó, tranh chấp xung quanh hợp đồng PPP có tính chất phức tạp do liên quan đến tài chính công và những thay đổi về chính sách, pháp luật.

Từ góc độ nhà đầu tư quốc tế, ông Lief D. Schneider, Giám đốc Công ty Luật Luther Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu minh bạch khung pháp lý, nâng tính dự báo của chính sách để nhà đầu tư định giá rủi ro và bảo đảm quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Bên cạnh an toàn pháp lý, khả năng huy động vốn còn phụ thuộc vào chất lượng chuẩn bị dự án. Luật sư Ngô Thanh Tùng, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức), Trọng tài viên VIAC, cho rằng, cần tăng cường tính khả thi tài chính, định giá đất phù hợp đối với dự án BT, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng hợp đồng đã ký nhưng dự án không thể triển khai do vướng mặt bằng.

Trong khi đó, bà Giang Mỹ Hương, Giám đốc Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng PwC Việt Nam, đề xuất xác định rõ phạm vi dịch vụ, nguồn chi trả và tính bền vững của dòng tiền ngay từ khâu thiết kế dự án.

Thi công dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của TPHCM theo phương thức đối tác công - tư. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chuyển từ mời gọi đầu tư sang đồng hành

Để tháo gỡ những rào cản trên, ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết, trên nền tảng pháp lý mới của Luật Phát triển đô thị, thành phố đang chuyển từ mời gọi đầu tư sang cùng nhà đầu tư chuẩn bị dự án, đồng hành trong suốt vòng đời hợp đồng PPP. Trọng tâm là giải quyết các vấn đề về mặt bằng, khả năng hoàn vốn và an toàn pháp lý.

Riêng năm 2026, TPHCM bố trí khoảng 14.611 tỷ đồng để đi trước một bước trong giải phóng mặt bằng các tuyến quốc lộ 22, quốc lộ 1, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Vành đai 4. Cùng với xác định rõ phương thức thanh toán, thành phố thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro giảm doanh thu theo luật định trong 3 năm đầu vận hành do thay đổi quy hoạch, chính sách.

Trong một số trường hợp, vốn nhà nước có thể tham gia đến 70% tổng mức đầu tư nhằm nâng tính khả thi tài chính của dự án. Để giảm chi phí và thời gian chuẩn bị đầu tư, thành phố công khai thông tin quy hoạch trên nền tảng GIS; không yêu cầu lập nhiệm vụ quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết khu vực dự án và khu TOD.

Song song đó, TPHCM mở rộng phương thức huy động vốn, như cho phép nhà đầu tư trực tiếp tham gia những dự án hạ tầng ưu tiên; đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM bằng việc mua trái phiếu đô thị, trái phiếu dự án PPP...

Dự kiến quý 1-2027, Sở Tài chính TPHCM phối hợp ITPC vận hành hệ thống theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ, cập nhật tiến độ hàng tháng và mức độ sẵn sàng của từng dự án. Ngay sau diễn đàn, ITPC sẽ phối hợp Sở Tài chính, VIAC và các đơn vị liên quan tổng hợp, phân loại kiến nghị để đề xuất hướng xử lý. TPHCM xác định lấy hiệu quả chuyển hóa cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể làm thước đo chất lượng công tác xúc tiến đầu tư.

ÁI VÂN - MAI HOA