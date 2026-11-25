Sáng 25-11, UBND phường An Phú (TPHCM) phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tổ chức hội nghị công bố quyết định thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), đoạn qua địa bàn phường.

Phối cảnh ga S11 tại địa bàn phường An Phú.

Tại lễ công bố, bà Vũ Minh Huyền, Phó Trưởng ban MAUR, cho biết trên toàn tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có tổng diện tích đất dự kiến 2.471 trường hợp bị ảnh hưởng với gần 1.468.300m², gồm 1.300 trường hợp thu hồi một phần và 1.171 trường hợp thu hồi toàn bộ.

Riêng đoạn đi qua địa bàn phường An Phú có nhà ga S10, S11, nút giao An Phú và nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tổng diện tích đất thu hồi tại phường dự kiến gần 160.000m², gồm đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất giao thông, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất nghĩa trang.

Clip: Lộ trình, thiết kế của tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương- Suối Tiên. Nguồn: Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR)

Phường An Phú có 308 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 300 hộ gia đình, cá nhân và 8 tổ chức, trong đó có 98 trường hợp bị thu hồi toàn bộ và 210 trường hợp thu hồi một phần.

Người dân nêu ý kiến liên quan giải tỏa đền bù phục vụ dự án metro số 1. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, bên cạnh các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với chủ trương xây dựng tuyến metro này, nhưng người dân cũng kiến nghị các cơ quan chức năng áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư sát với thực tế; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật giấy tờ nhà đất sau khi bàn giao mặt bằng.

Nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi một phần cũng bày tỏ băn khoăn về những trường hợp có phần diện tích đất còn lại quá nhỏ, không đủ điều kiện theo quy định để xây dựng lại nhà ở nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét thỏa đáng.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có tổng chiều dài khoảng 30,7 km, đi qua địa bàn 7 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Dĩ An, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa. Tuyến chính 27,7 km từ ga S1 đến S17 và đoạn nối Depot Phú Chánh dài 3km, đi toàn bộ trên cao với tốc độ thiết kế 120 km/h, vận hành tối đa 110 km/h. Toàn tuyến có 19 nhà ga trên cao, tổng mức đầu tư khoảng 88.875 tỷ đồng (chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 19.575 tỷ đồng), diện tích sử dụng đất khoảng 142,6 ha.

DUY TRẦN