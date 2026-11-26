Cùng dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel); Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long cho biết, Bộ KH-CN đã ban hành chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu mở rộng số lượng, dung lượng các tuyến cáp, đa dạng hóa hướng kết nối và phấn đấu có từ 1 đến 2 tuyến cáp quang biển do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Dự án cáp quang biển VTS tạo bước tiến quan trọng về tự chủ hạ tầng số quốc gia. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động khởi xướng, tham gia đầu tư và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tuyến cáp.

“Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế”, Thứ trưởng Bộ KH-CN đánh giá.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, dự án tuyến cáp quang biển VTS sẽ góp phần nâng cao năng lực tự chủ kết nối quốc tế, tạo nền tảng để Việt Nam trở thành thị trường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số của thế giới, nơi lưu trữ, xử lý dữ liệu, tạo ra và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ số có giá trị cao cho thế giới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án cáp quang biển VTS. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm cập bờ của tuyến cáp quang biển VTS được đặt tại TPHCM, sẽ góp phần tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số; đồng hành cùng mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghệ và kinh tế số có tầm vóc khu vực.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, trong giai đoạn mới, TPHCM cần có hạ tầng dữ liệu và kết nối quốc tế đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Vì vậy, dự án cáp quang biển VTS với trạm cập bờ đặt tại TPHCM sẽ tạo thêm cửa ngõ kết nối trực tiếp với Singapore – Trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Tập đoàn Viettel và các đối tác tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, đưa tuyến cáp vào khai thác theo kế hoạch năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gắn trạm cập bờ và năng lực kết nối của tuyến cáp quang biển VTS với quy hoạch, định hướng phát triển hạ tầng số của TPHCM. Từng bước hình thành kết nối đồng bộ tới các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và các khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ hành lang tuyến cáp, nhất là khu vực ven bờ, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài; chủ động kết nối, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ số và mở rộng kết nối thị trường, phát triển hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và kinh tế số, qua đó chuyển lợi thế hạ tầng thành giá trị phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cáp quang biển VTS có tổng chiều dài khoảng 2.500 km, dung lượng thiết kế lên tới 600 Tbps, được xây dựng với ba ưu thế nổi bật gồm: dung lượng lớn, tốc độ cao, sẵn sàng cho kỷ nguyên AI và dữ liệu; kiến trúc mở, linh hoạt và có khả năng phát triển lâu dài; độ an toàn và tin cậy cao. Tập đoàn Viettel cam kết sẽ cùng các đối tác tập trung những nguồn lực tốt nhất, tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả đầu tư, quyết tâm đưa tuyến cáp quang biển VTS vào khai thác đúng kế hoạch vào cuối năm 2030. Hiện nay, Tập đoàn Viettel đang khai thác 5 tuyến cáp quang biển, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam và chuẩn bị đưa tuyến cáp ALC vào vận hành trong năm 2027.

VĂN MINH - BÁ TÂN