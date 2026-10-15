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Tây Ninh khởi động Dự án Vành đai 4 TPHCM, vốn đầu tư gần 43.300 tỷ đồng

SGGPO

Tỉnh Tây Ninh khởi động Dự án Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua địa bàn dài gần 78km, với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế vùng và cả nước.

Sáng 15-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án Vành đai 4 TPHCM, gồm các dự án thành phần 2-4 và 2-5, đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư (PPP).

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Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Tây Ninh.

Dự án Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài gần 78km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029. Tuyến đường đi qua các xã Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Tân Tập (Tây Ninh) và xã Hiệp Phước (TPHCM).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, đối với địa phương, đường Vành đai 4 TPHCM không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông, mà quan trọng hơn là kết nối các không gian phát triển của tỉnh với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất, logistics của toàn vùng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi lễ

Khi tuyến đường hoàn thành, hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu của Tây Ninh có thêm hướng kết nối thuận lợi đến cảng biển, cảng hàng không.

Với tầm quan trọng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu bắt tay vào tổ chức thi công ngay, lấy tiến độ và chất lượng làm mục tiêu. Nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị phải được huy động đầy đủ; tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, tuyệt đối không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, an toàn lao động và môi trường.

"Cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tỉnh Tây Ninh xác định giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 4.792 trường hợp, với diện tích khoảng 639/681 ha, đạt trên 94%", Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh

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Dự án Vành đai 4 TPHCM là một trong những công trình giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 159 km, đi qua nhiều địa phương, tạo thêm một trục giao thông kết nối TPHCM với Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh Vành đai 4 TPHCM Phạm GIa Túc

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