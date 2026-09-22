Thành lập cụm công nghiệp xanh ở Châu Đức quy mô 32ha

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Châu Đức tại xã Bình Giã theo hướng xanh - sạch - bền vững, ưu tiên công nghệ mới và thân thiện môi trường.

Theo Quyết định của UBND TPHCM, Cụm công nghiệp Châu Đức có diện tích khoảng 32ha, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật với hệ thống giao thông nội bộ, điện cấp, viễn thông và xử lý nước thải tập trung.

Dự án do Liên danh Công ty CP DICERA Holdings và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư hơn 405,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 33 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập, 21/9/2026.

Đường về xã Châu Đức. Ảnh: SONG THƯ

Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ là nơi tiếp nhận, di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư, nhất là những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm; đồng thời tạo mặt bằng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình mở rộng hoạt động.

Theo chính quyền xã Bình Giã, đây là thông tin phấn khởi cho địa phương và các xã phường lân cận. Bởi đây là cụm công nghiệp này có khả năng đưa những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thành chuỗi mắt xích sản xuất tuần hoàn, an toàn và ít phát thải hơn.

Khi sản xuất được tổ chức trong một không gian phù hợp, xã Bình Giã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

QUANG VŨ