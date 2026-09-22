Phường Phú Lợi đưa dịch vụ công đến gần người dân

Từ mô hình “Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe” tiếp tục có thêm mô hình “Dịch vụ công lưu động – Đồng hành cùng Nhân dân” của phường Phú Lợi (TPHCM) là bước chuyển động tích cực từ việc chờ người dân đến cơ quan hành chính sang đưa dịch vụ đến nơi người dân sinh sống, làm việc.

Sáng 20-9, UBND phường Phú Lợi tổ chức ra mắt mô hình “Dịch vụ công lưu động – Đồng hành cùng Nhân dân” tại Văn phòng Khu phố Chợ Đình. Đây là cách làm nhằm đưa hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục hành chính đến gần khu dân cư, nhất là những người gặp khó khăn khi giao dịch trong giờ hành chính.

Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ phường đã triển khai phục vụ tại các bàn nghiệp vụ theo luồng đăng ký, hướng dẫn kê khai, rà soát hồ sơ, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số.

Cùng với đó, cán bộ, lực lượng hỗ trợ còn hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Zalo Mini App “Phú Lợi kết nối”. Đây là một kênh thông tin chính thống của phường để theo dõi hoạt động của chính quyền và gửi phản ánh, kiến nghị về những vấn đề dân sinh như môi trường, trật tự đô thị, hạ tầng, vệ sinh, giao thông và các vấn đề phát sinh trong đời sống.

Theo ông Đoàn Đình Hữu UBND phường Phú Lợi cho rằng, sau đợt phục vụ này, phường sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc phát sinh để điều chỉnh phương thức phục vụ phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở đó, phường sẽ nhân rộng mô hình đến các khu phố, địa điểm phù hợp trên địa bàn phường. Mục tiêu của mô hình là để mỗi người dân, dù ở độ tuổi, hoàn cảnh hay điều kiện tiếp cận công nghệ khác nhau, đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính công một cách thuận lợi, giảm thời gian đi lại.

Phường Phú Lợi ra mắt mô hình “Dịch vụ công lưu động – Đồng hành cùng nhân dân”

“Điều chúng tôi mong muốn sau mỗi chương trình không chỉ là có bao nhiêu người được hướng dẫn, bao nhiêu hồ sơ được tiếp nhận, mà quan trọng hơn là người dân có cảm thấy thuận tiện hơn hay không, có tiết kiệm được thời gian đi lại hay không và những khó khăn thực tế của người dân đã được tháo gỡ đến đâu”, ông Đoàn Đình Hữu nhấn mạnh.

Theo UBND phường Phú Lợi, mô hình “Dịch vụ công lưu động – Đồng hành cùng Nhân dân” được xây dựng trên tinh thần chủ động phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Thay vì người dân phải đến trụ sở cơ quan hành chính để tìm hiểu, chuẩn bị và thực hiện thủ tục, các lực lượng sẽ chủ động mang dịch vụ đến những địa bàn có nhu cầu.

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, đối tượng chính sách, công nhân và những trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trong giờ hành chính.

Chủ tịch UBND phường Phan Công Khanh (áo xanh, bên phải) hỏi thăm người dân sau lễ ra mắt

Tại điểm phục vụ lưu động, người dân được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết, số hóa giấy tờ, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các nhóm thủ tục được hỗ trợ khá đa dạng, từ cư trú, định danh điện tử; căn cước, hộ chiếu, giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp đến bảo hiểm, an sinh xã hội. Người dân còn được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, ký số, nộp hồ sơ trực tuyến; thực hiện các thủ tục tư pháp - hộ tịch, chứng thực, đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với lĩnh vực đất đai, thuế và các nhu cầu hành chính khác, người dân cũng được hướng dẫn những thủ tục thuộc phạm vi phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điểm mới của mô hình là người dân có thể đăng ký trước nhu cầu thông qua “Phiếu đăng ký nhu cầu dịch vụ an sinh và thủ tục hành chính”, mã QR hoặc Zalo OA của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký, các đơn vị chủ động chuẩn bị biểu mẫu, bố trí nhân sự và sắp xếp lịch phục vụ, góp phần giảm thời gian chờ đợi.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại khu phố Chợ Đình

Trước đó, vào tháng 11-2025, UBND phường Phú Lợi đã có mô hình “Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe”, nhằm tạo thêm một kênh hỗ trợ gần gũi, thân thiện, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính.

TÂM TRANG