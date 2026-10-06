Thí điểm mô hình đổi mới giáo dục mầm non tại TPHCM

Cán bộ quản lý trường mầm non tại TPHCM tham gia Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030

Theo bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT), mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030 thực hiện quan điểm xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm, trong đó rõ nhiệm vụ của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030

"Mô hình đổi mới được xây dựng một cách hệ thống gồm định hướng, mục tiêu, cách thức triển khai, nội dung thực hiện, xây dựng bộ tiêu chí đổi mới. Trong đó, bộ tiêu chí thống nhất về nội dung nhưng không đồng nhất cách triển khai, giao quyền chủ động cho cơ sở dựa trên điều kiện thực tế. Đặc biệt, việc triển khai mô hình không làm phát sinh thêm hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kế hoạch cho nhà trường và giáo viên mà gắn việc triển khai vào nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị", Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non lưu ý.

Đại diện Bộ GD-ĐT thông tin, bộ tiêu chí đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030 gồm 5 nhóm tiêu chí, 21 tiêu chí, 70 chỉ báo. Các nhóm tiêu chí gồm: (1) Đổi mới, phát triển chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non; (2) Đổi mới quản trị cơ sở giáo dục mầm non theo hướng hiệu quả, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình bảo đảm chất lượng; (3) Phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng, tạo môi trường giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em; (4) Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; (5) Hợp tác và hội nhập quốc tế.

Trong năm học 2026-2027, bộ tiêu chí triển khai thí điểm tại hai địa phương là TPHCM và Hà Nội.

Mỗi địa phương lựa chọn cơ sở giáo dục mầm non tham giá thí điểm, không áp dụng đồng loạt. Ngoài ra, sở GD-ĐT lồng ghép bộ tiêu chí trong triển khai các hoạt động, chỉ đạo công tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Cán bộ quản lý trường mầm non tham gia Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030

Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thí điểm, các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, góp ý hoàn thiện bộ tiêu chí, tiến đến nhân rộng cả nước từ năm học 2027-2028 tùy đặc thù địa phương.

Dự kiến, năm 2030, mô hình được đánh giá toàn diện và đề xuất định hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) cho rằng, trước đây trường học quản lý dựa trên kiểm tra, đánh giá; nặng về hành chính, hồ sơ, sổ sách; thiết kế hoạt động theo khuôn mẫu định sẵn. PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) lưu ý cách triển khai mô hình đổi mới Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giáo dục đang chuyển đổi từ quản lý qua quản trị chất lượng, đánh giá dựa trên dữ liệu và chuyển biến thực tế; không làm phát sinh hồ sơ, sổ sách ngoài quy định, tăng cường tự chủ, tự đánh giá và cải tiến liên tục. Do đó, dựa trên bộ tiêu chí, các cơ sở giáo dục xác định nội dung ưu tiên, xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch giáo dục, vừa triển khai vừa tự đánh giá, rà soát, điều chỉnh kế hoạch.

THU TÂM