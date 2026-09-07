Thí điểm chương trình tích hợp tiếng Anh ở mầm non từ năm học 2026-2027

Ngày 7-9, UBND TPHCM có văn bản cho phép Sở GD-ĐT TPHCM triển khai thí điểm Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp học mầm non trên địa bàn TPHCM từ năm học 2026-2027.

Học sinh mầm non tại TPHCM tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng

Theo đó, UBND TPHCM cho phép Sở GD-ĐT TPHCM triển khai thí điểm Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập đủ điều kiện trong thời gian 3 năm kể từ năm học 2026-2027.

Việc triển khai chỉ thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện và có sự đồng thuận của cha mẹ, người chăm sóc trẻ; đảm bảo tính công khai, minh bạch, không vì mục tiêu lợi nhuận và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả cho hoạt động dịch vụ.

Các cơ sở giáo dục phải thông tin đúng, kịp thời về nội dung chương trình, thời lượng, phương thức tổ chức, mức thu và các nội dung chi phí có liên quan; bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ em không tham gia chương trình thí điểm.

Trẻ mầm non tại TPHCM tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống

UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn các chương trình, tài liệu, học liệu, đơn vị phối hợp và cơ sở giáo dục tham gia thí điểm. Việc triển khai phải đảm bảo chất lượng giáo dục, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu của cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Sở GD-ĐT TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non được lựa chọn thí điểm; định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM.

Sau 3 năm triển khai thí điểm, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về chất lượng, hiệu quả giáo dục, mức độ phù hợp với trẻ, điều kiện tổ chức thực hiện và sự đồng thuận của cha mẹ, người chăm sóc trẻ; báo cáo UBND TPHCM xem xét giai đoạn tiếp theo.

Tới đây, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM ban hành quy định về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu - chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027, trong đó có nội dung thu đối với hoạt động thí điểm chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp học mầm non.

Riêng UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục tăng cường giám sát các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn có tham gia thí điểm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND TPHCM và hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM.

Các cơ sở giáo dục công lập chỉ tổ chức thí điểm sau khi UBND TPHCM ban hành quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu - chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM, trong đó có quy định mức thu đối với hoạt động thí điểm Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp học mầm non.

THU TÂM