TPHCM triển khai kế hoạch thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc mầm non

Học sinh Trường Mầm non Hương Sen (phường Đức Nhuận, TPHCM) tham gia hoạt động phát triển năng khiếu. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, bắt đầu từ năm học 2026-2027, chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ chính thức triển khai thí điểm tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập đủ điều kiện. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thời gian thí điểm trong 3 năm học 2026-2027, 2027-2028 và 2028-2029.

Chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ được áp dụng cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi tại các trường mầm non công lập, các trường tiên tiến hội nhập, và các cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Trường học triển khai trên nguyên tắc đăng ký tự nguyện và đồng thuận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Việc tham gia chương trình phải đảm bảo không gây quá tải, không áp đặt, không làm ảnh hưởng đến chương trình giáo dục mầm non hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện triển khai theo mô hình xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Các khoản thu, chi dịch vụ ngoài học phí phải đảm bảo tính công khai, minh bạch tối đa đối với phụ huynh trước khi đăng ký.

Đối với những trẻ không tham gia thí điểm, nhà trường đảm bảo đầy đủ quyền lợi học tập và sinh hoạt như bình thường.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổng kết, đánh giá trước khi tham mưu UBND TPHCM xem xét mở rộng lộ trình thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp đối với bậc mầm non, chương trình, tài liệu, học liệu tiếng Anh tích hợp sẽ bám sát khung chương trình làm quen với tiếng Anh của Bộ GD-ĐT, sử dụng bộ học liệu "Tiếng Anh tích hợp mầm non" đã qua thẩm định chuyên môn. Phương pháp dạy học không theo kiểu truyền thụ lý thuyết khô khan mà áp dụng các hình thức tiên tiến như học qua dự án, học thông qua chơi và lấy trẻ làm trung tâm. Tiếng Anh sẽ được tích hợp một cách tự nhiên vào các hoạt động quen thuộc hàng ngày của trẻ như làm quen với toán, phát triển ngôn ngữ và khám phá thế giới xung quanh. Thời lượng các hoạt động được thiết kế khoa học để phù hợp với tâm sinh lý từng độ tuổi. Riêng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ tham gia giảng dạy phải đạt đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và quy định của Bộ GD-ĐT. Trong đó, cán bộ quản lý và giáo viên nòng cốt tham gia phối hợp điều hành lớp học phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu từ trình độ B1 trở lên và được trải qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu trước khi đứng lớp.

THU TÂM