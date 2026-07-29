Thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới: Phát huy tính chủ động, linh hoạt

Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2026-2027, Chương trình giáo dục mầm non mới (gọi tắt Chương trình) sẽ được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục trên cả nước. Mỗi tỉnh, thành chọn ra 15 trường tham gia thí điểm. Tại TPHCM, hiện nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc triển khai từ đầu năm học.

Đầu tư cơ sở vật chất và giáo viên

Tại Trường Mầm non Bến Thành (phường Bến Thành), cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Phương cho biết, dịp hè vừa qua, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên nghiên cứu Chương trình, trao đổi những điểm mới, xây dựng kế hoạch giáo dục cho năm học 2026-2027. Trước đó, 100% thành viên ban giám hiệu, giáo viên đã tham gia các lớp tập huấn Chương trình do Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.

“Tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất khi triển khai Chương trình là thay đổi tư duy của giáo viên. Chương trình giáo dục mầm non trước đây đánh giá trẻ theo lĩnh vực, trong khi chương trình mới chuyển đổi qua phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Vì vậy, thay cho việc triển khai một kế hoạch bài dạy chung, giáo viên tới đây phải chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, học liệu, hình thức tổ chức để phát huy thế mạnh của từng trẻ”, cô Mỹ Phương chia sẻ.

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng Chương trình giáo dục mầm non mới tại Trường Mầm non Võ Thị Sáu (phường Dĩ An, TPHCM). ẢNH: THU TÂM

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Hòa Bình 1 (phường Hòa Bình), cô Lê Thị Mỹ Duyên, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trường đã tiến hành rà soát toàn bộ phòng học, phòng chức năng, không gian sinh hoạt chung; sắp xếp và bố trí lại không gian theo hướng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mở rộng không gian hoạt động cho trẻ. Một trong những điểm mới của năm học 2026-2027 là thiết kế các góc hoạt động mở, cho phép trẻ tự do khám phá, sáng tạo, thể hiện ý tưởng cá nhân thay cho các góc chơi cố định, thụ động trước đây.

Riêng tại Trường Mầm non Võ Thị Sáu (phường Dĩ An), năm học tới đây, kho học liệu dùng chung với hơn 500 học liệu gồm giáo án, video minh họa, bài hát, thơ, truyện... sẽ được sử dụng rộng rãi trong toàn trường. Ở mỗi lớp học, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực học sinh. Trong quá trình triển khai thí điểm, giáo viên giữa các lớp sẽ luân phiên dự giờ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tham gia sinh hoạt chuyên môn định kỳ 2 lần/tháng để đề xuất ý tưởng mới, chia sẻ giải pháp khắc phục khó khăn (nếu có), góp phần hoàn thiện kho học liệu số.

Các cơ sở giáo dục phải phát huy tính chủ động, linh hoạt, không thực hiện rập khuôn máy móc Chương trình giáo dục mầm non mới. Tất cả hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng của trẻ. Cán bộ quản lý hỗ trợ giáo viên bằng cách đồng hành, không tạo áp lực hành chính không cần thiết, chú trọng công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. LÊ THỤY MỴ CHÂU - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Tạo điều kiện cho các trường khó khăn

Theo cô Trần Thị Kim Chung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị Sáu, để Chương trình triển khai hiệu quả, giáo viên cần có thời gian thích nghi, vừa dạy học vừa tích lũy kinh nghiệm. “Giai đoạn thí điểm đòi hỏi tinh thần không ngại khó, dám nghĩ dám làm, chủ động học hỏi của giáo viên. Tinh thần đó phải được lan tỏa từ đội ngũ ban giám hiệu, tạo cho giáo viên môi trường làm việc phát huy tính chủ động, khả năng tự học hỏi để ngày càng nâng cao chất lượng triển khai Chương trình”, cô Kim Chung nêu ý kiến.

Học sinh Trường Mầm non Võ Thị Sáu (phường Dĩ An, TPHCM) tham gia chương trình giáo dục mầm non mới. ẢNH: THU TÂM

Đặc biệt, trong bối cảnh điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng đều giữa các trường học, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình 1 Lê Thị Mỹ Duyên đề xuất, chính quyền địa phương cần có gói hỗ trợ kinh phí riêng cho công tác chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị công nghệ cho các trường ở khu vực khó khăn.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cần tiếp tục rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình với độ "mở" lớn hơn nhằm tạo điều kiện cho các trường ở khu vực khó khăn, cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn có thể áp dụng mà không bị quá tải. Riêng đối với giáo viên, cần tăng cường tổ chức tập huấn theo hình thức thực hành; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa các trường để tăng cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo tâm lý tự tin cho đội ngũ trước khi triển khai đại trà Chương trình trên cả nước.

Bà Lý Thị Sương, Phó Trưởng Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, trước khi sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 2 trong 6 địa phương được Bộ GD-ĐT chọn thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2022-2023. Đến nay, có tổng cộng 6 trường mầm non, 1 nhóm lớp và 1 lớp mẫu giáo triển khai thí điểm. Từ đầu năm học 2026-2027, thành phố tiếp tục thí điểm chương trình tại 15 cơ sở giáo dục. Lộ trình triển khai ưu tiên khu vực có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhằm rút kinh nghiệm, hướng đến nhân rộng mô hình phù hợp điều kiện thực tế của từng khu vực.

THU TÂM