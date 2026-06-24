Trường mầm non chia sẻ giải pháp ứng dụng chuyển đổi số

Sáng 24-6, tại Hội thảo “Đánh giá công tác chuyển đổi số cấp học mầm non năm học 2025-2026 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, đại diện UBND phường/xã, trường mầm non đã chia sẻ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong trường học.

Học sinh Trường Mầm non Hoa Lư (phường Sài Gòn) tham gia hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong giờ học

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), chuyển đổi số trong trường học không chỉ là ứng dụng về công nghệ mà đòi hỏi chuyển đổi toàn diện về tư duy, cách thức quản lý và tổ chức hoạt động.

Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) Lương Thị Hồng Điệp nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi toàn diện về tư duy, cách thức quản lý và tổ chức hoạt động khi ứng dụng chuyển đổi số.

Báo cáo của Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, hiện nay cấp học mầm non tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động giáo dục.

Tính đến cuối năm học 2025-2026, có 4.891/5.004 cơ sở giáo dục hoàn thành cập nhật dữ liệu, đạt tỉ lệ 97,7%. Trong đó, có 99,02% trẻ 5-6 tuổi được xác thực định danh phục vụ tuyển sinh đầu cấp; 96,44% hồ sơ cán bộ giáo viên, nhân viên cập nhật thông tin xác thực định danh.

“Việc hoàn thiện cấu trúc dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, báo cáo, dự báo quy mô trẻ, quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu”, đại diện Phòng Giáo dục mầm non cho hay.

Cùng với đó, toàn ngành xây dựng kho học liệu số dùng chung tại địa chỉ https://hoctructuyen.hcm.edu.vn, tích hợp trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành để tăng sức lan tỏa trong toàn cấp học.

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số ở cấp học mầm non còn nhiều khó khăn, thử thách như: dữ liệu trẻ mầm non có tính biến động cao, nhất là tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, gây khó khăn cho công tác cập nhật và đồng bộ dữ liệu; hầu hết cơ sở giáo dục mầm non chưa có nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu, chủ yếu do cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm; hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền internet chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số...

Theo ông Phạm Hữu Phúc, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bến Thành, để khắc phục tình trạng cơ sở dữ liệu bị phân tán, thông tin chưa chuẩn hoá, thiếu tính liên thông, các địa phương cần thực hiện đồng thời 4 nhiệm vụ gồm: chuẩn hoá dữ liệu đầu vào, đồng bộ và liên thông dữ liệu, kiểm tra và làm sạch dữ liệu, khai thác dữ liệu.

Ở góc độ cán bộ quản lý trường học, cô Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai (phường Bình Thới) cho biết, để tránh tình trạng học liệu rời rạc, trùng lặp hoặc chưa phù hợp độ tuổi, trường học phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Trong đó, cần nhấn mạnh công nghệ chỉ là công cụ, phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung, thời lượng, phù hợp độ tuổi trẻ, không được lạm dụng, kết hợp công nghệ với hoạt động tương tác trực tiếp, đồ chơi, học cụ trên lớp để tăng hiệu quả giáo dục trẻ.

Trong năm học 2026-2027, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị toàn cấp học chuyển từ quản lý bằng kinh nghệm qua quản trị bằng dữ liệu, chuyển từ ứng dụng công nghệ qua nâng cao năng lực số cho đội ngũ, chuyển từ chuyển đổi số riêng lẻ sang chuyển đổi số toàn ngành.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Phòng Giáo dục mầm non tham mưu lãnh đạo sở ban hành "Chiến lược chuyển đổi số giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030", trong đó ưu tiên hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo nguyên tắc dữ liệu chỉ nhập một lần, dùng cho nhiều mục đích và được liên thông từ cấp cơ sở đến cấp sở GD-ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị phòng chuyên môn tham mưu lãnh dạo sở xây dựng "Chiến lược chuyển đổi số giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030"

Tới đây, ngành giáo dục tổ chức rà soát, tinh giản các loại báo cáo, hồ sơ sổ sách không cần thiết, chuyển hẳn sang quản lý bằng hồ sơ điện tử, giảm áp lực cho giáo viên, nhân viên tại cơ sở, giúp thầy cô chuyên tâm vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Song song đó, xây dựng các bộ tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật và tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số làm căn cứ cho các cơ sở thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng đầu tư lãng phí hoặc không phù hợp.

Đối với các địa phương, UBND phường, xã cần chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM bố trí ngân sách cho việc nâng cấp hạ tầng mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin tại các trường học.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục, phải coi đào tạo kỹ năng số cho giáo viên là nhiệm vụ thường xuyên, hướng đến mục tiêu giáo viên không chỉ là người soạn bài giảng điện tử mà phải có tư duy về dữ liệu, biết sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ một cách khoa học.

THU TÂM