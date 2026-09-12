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Công ty CPHH Vedan Việt Nam khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết

Nhằm thiết thực chăm lo cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 9-9-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy ban mặt trận Tổ Quốc (UBMTTQ) xã Phước Thái khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ngụ tại ấp 5 xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai.

Đại diện UBMTTQ xã Phước Thái và Vedan Việt Nam khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.jpg
Đại diện UBMTTQ xã Phước Thái và Vedan Việt Nam khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết

Vượt qua con đường nhỏ sâu hun hút, lởm chởm sỏi đá và vắng bóng người qua lại, chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Hòa. Ngay cạnh bụi chuối nghiêng ngả là gian bếp tạm bợ được quây bằng những tấm tôn đã mục nát. Căn nhà rộng chừng 50m2 xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi gió lùa qua lại rít lên từng cơn lạnh ngắt. Trên chiếc giường cũ, ông Hòa yếu ớt cất lời chào khách. Vài năm trước, một tai nạn ập đến khiến ông bị chấn thương cột sống nặng rồi liệt hoàn toàn, từ đó chân tay cũng dần teo lại khó vận động. Mọi gánh nặng cơm áo, thuốc men từ đó đều đè nặng lên vai bà Phú (vợ ông). Thế nhưng "họa vô đơn chí", sau một đợt bệnh nặng, bà Phú cũng mất khả năng lao động, đi lại khó khăn. Giờ đây, cả gia đình chỉ biết trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi cùng sự cưu mang của chính quyền và bà con địa phương.

Nhận lời kêu gọi của UBMTTQ xã Phước Thái, Vedan Việt Nam đã đóng góp 70 triệu đồng để khởi công xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết tặng cho gia đình. Hy vọng với sự quan tâm, yêu thương của mọi người, sức khỏe của vợ chồng ông sẽ dần ổn định, giúp gia đình vững vàng vượt qua những tháng ngày khó khăn phía trước.

V.D

Từ khóa

Vedan Việt Nam Công ty CPHH Vedan Việt Nam Nhà đại đoàn kết

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