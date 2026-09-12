Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày ngày 11-9-2026, tại Toà nhà Lottery Tower, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết (XSKT) Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn (PCCC - CHCN), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC07) tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC - CHCN cho cán bộ-người lao động.

Theo Trung tá Đỗ Tấn Tài, đại diện PC07 để đảm bảo công tác an toàn mỗi nhân sự cần tăng cường việc phòng ngừa, kiểm tra công tác PCCC thường xuyên. Cũng tại phiên tập huấn, Trung Tá Đỗ Tấn Tài đã hướng dẫn các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn hiệu quả, thiết thực.

Trung tá Đỗ Tấn Tài – Đại diện PC07 đang hướng dẫn kiến thức, kỹ năng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thành phố Hồ Chí Minh

Sau phiên tập huấn, người lao động và khách thuê văn phòng tại Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thành phố Hồ Chí Minh cũng được các cán bộ tại PC07 hướng dẫn các phương án phòng cháy, chữa cháy thông qua tình huống giả định cụ thể: cháy tại khu vực văn phòng tầng trệt của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh và cháy lan sang các khu vực khác bên trong, ngoài cơ sở xung quanh, do chập điện gây cháy.

Cán bộ, chiến sĩ PC07 đang diễn tập phương án chữa cháy trước tòa Toà nhà Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với việc hướng dẫn chữa cháy, đại diện PC07 cũng hướng dẫn cán bộ-người lao động và khách thuê văn phòng tại Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thành phố Hồ Chí Minhphương án cứu nạn, cứu hộ thông qua tình huống giả định: tai nạn, sự cố, sập đổ công trình. Nguyên nhân: Nhân viên, khách hàng đi thang máy đột nhiên xảy ra cháy, hệ thống điện bị tắt, thang máy không tự động dùng nguồn điện dự phòng để di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa.

Các phương tiện phục vụ công tác diễn tập PCCC – CHCN tại Toà nhà Lottery Tower.

Hàng năm Công ty TNHH Một thành viên XSKT Thành phố Hồ Chí Minhđều tổ chức tập huấn PCCC - CHCN nhằm trang bị kiến thức cho người lao động và khách thuê. Thông qua thực tập các tình huống cụ thể giúp nâng cao kỹ năng và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC tại chỗ và nhân viên. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công tác cấp cứu chuyển thương, công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông… trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn.

NGỌC LÝ