HODECO chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH Eco Home 1 từ ngày 14-9

Theo thông tin chính thức từ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO), dự án chung cư nhà ở xã hội Eco Home 1 (phường Phú Mỹ, TP.HCM) sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 14-9-2026 đến hết ngày 15-10-2026. Đây là cơ hội an cư thiết thực dành cho các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn.

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin chính thống và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chủ đầu tư đã công khai chi tiết các quy định về thời gian, đối tượng, điều kiện cũng như quy trình đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự án nhà ở xã hội Eco Home 1 sở hữu vị trí đắc địa tại mặt tiền đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, TPHCM.

Về đối tượng được hưởng chính sách, dự án áp dụng cho các nhóm đối tượng quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023 (được bổ sung bởi điểm a khoản 3 Điều 29 Luật Dân số 2025 có hiệu lực từ ngày 01-7-2026), trong đó có một số nhóm đối tượng nổi bật như người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, các hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, công nhân và người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân. Bên cạnh việc thuộc đúng nhóm đối tượng, người đăng ký mua nhà cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP), về điều kiện nhà ở, người đứng đơn và vợ hoặc chồng không có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại TPHCM nơi có dự án. Trường hợp đã sở hữu nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người tính trên toàn bộ các thành viên đăng ký thường trú phải thấp hơn 15m² sàn/người.

Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo đúng quy định của Nhà nước.

Về điều kiện thu nhập quy định tại Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2026/NĐ-CP), người đứng đơn là người độc thân hoặc chưa kết hôn phải có thu nhập thực nhận hằng tháng không quá 25 triệu đồng (hoặc không quá 35 triệu đồng đối với trường hợp độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên). Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập thực nhận hằng tháng của cả hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng, dựa trên xác nhận từ cơ quan hoặc đơn vị làm việc.

Để quá trình xét duyệt diễn ra thuận lợi, khách hàng cần chủ động chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ pháp lý gồm đơn đăng ký mua nhà ở xã hội theo mẫu số 01 hiện hành, các giấy tờ xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở và thu nhập được cấp đúng thẩm quyền, cùng các giấy tờ bổ sung theo từng trường hợp. Tùy theo tình trạng của người đăng ký, hồ sơ có thể cần bổ sung giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh của con và các giấy tờ chứng minh quan hệ giữa những người được kê khai trong hồ sơ.

Eco Home 1 mở ra cơ hội sở hữu không gian sống tiện nghi, đồng hành cùng người lao động an cư lập nghiệp.

Đại diện HODECO khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định và nộp hồ sơ qua các kênh tiếp nhận chính thức, đồng thời có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0254 3522370 hoặc 0901 861 799 để được hỗ trợ thông tin kịp thời và chính xác.

THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ● Thời gian tiếp nhận dự kiến: Từ ngày 14-9-2026 đến hết ngày 15-10-2026. ● Nộp trực tiếp: Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản và Dịch vụ HODECO (HODECO HUB) - Tầng 03 tòa nhà HODECO Plaza, Số 36 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TP.HCM. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7: 8h00 - 12h00 và 13h30 - 17h00. ● Nộp qua dịch vụ bưu chính: Gửi về Công ty Cổ phần Phát triển Nhà BR-VT (HODECO), Tầng 03 tòa nhà HODECO Plaza, Số 36 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TP.HCM. ● Nộp qua email: info@hodeco.vn.

THANH MAI