Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 3 tỷ đồng tiếp sức cho 600 học sinh nghèo trong năm học mới

Hướng đến năm học mới 2026 – 2027, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Nguồn kinh phí tài trợ 3 tỷ đồng vừa được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ giải quyết bài toán chi phí đầu năm học, mà còn gieo niềm tin về sự đồng hành bền vững của cộng đồng đối với thế hệ tương lai

Ông Trương Vĩnh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) trao tặng 3 tỷ đồng cho đại diện Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa tài chính vững chắc đầu năm học 2026 – 2027

Tháng 9 hằng năm luôn là khoảng thời gian lo toan đối với các gia đình lao động nghèo, khi các khoản chi phí khai giảng, sách vở, đồng phục và bảo hiểm đồng loạt đè nặng lên vai cha mẹ. Trong bối cảnh đó, sự đồng hành kịp thời của các nguồn lực xã hội đóng vai trò then chốt giúp hạn chế nguy cơ bỏ học vì lý do kinh tế.

Mới đây, tại Chương trình trao trợ cấp học tập cho học sinh vượt khó, hiếu học năm học 2026 – 2027 (Kết hợp hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2026) do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trao tặng nguồn ngân sách tài trợ trực tiếp trị giá 3 tỷ đồng.

Thay mặt Công ty XSKT Thành phố Hồ chí Minh, ông Trương Vĩnh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã trao số tiền trên để phân bổ trực tiếp đến 600 học sinh yếu thế, vượt khó hiếu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi em nhận được một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, cùng các phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm khác

Trách nhiệm xã hội – Trụ cột phát triển bền vững của XSKT Thành phố Hồ Chí Minh

Mỗi em học sinh nhận được một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, cùng các phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm khác

Sự hỗ trợ 3 tỷ đồng trước thềm năm học 2026 – 2027 không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà nằm trong chiến lược thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) xuyên suốt của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh

Nhờ sự quản trị hiệu quả và tăng trưởng doanh thu ổn định, công ty luôn trích lập ngân sách để thực hiện nhiệm vụ hoàn trả cho cộng đồng. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước nhằm tái đầu tư vào các công trình hạ tầng, y tế, giáo dục trọng điểm của Thành phố, mà còn được chuyển hóa trực tiếp thành các gói an sinh xã hội tiếp sức cho người yếu thế.

"Mỗi sự sẻ chia hôm nay là thêm một cơ hội để các em vững bước đến trường. Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng, chung tay gieo những giá trị tốt đẹp cho tương lai." — Đại diện lãnh đạo Công ty chia sẻ.

Việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội uy tín như Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh giúp nguồn lực trợ cấp đến đúng đối tượng, đúng thời điểm và phát huy hiệu quả tối đa. Hành động này một lần nữa thể hiện tinh thần nhân văn, khẳng định giá trị thương hiệu Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh doanh hiệu quả gắn liền với trách nhiệm vì sự phát triển của cộng đồng.

H.M