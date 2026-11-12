TPHCM tiếp nhận radar xuyên đất hơn 4,9 tỷ đồng phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở nghiên cứu khoa học và Quỹ Thiện Tâm.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao tặng thiết bị radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Hai thiết bị radar xuyên đất được trao tặng (tổng trị giá hơn 4,9 tỷ đồng) hỗ trợ lực lượng chức năng khảo sát, phát hiện dấu hiệu và xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần nâng cao độ chính xác, khoanh vùng tìm kiếm, giảm thời gian và công sức đào tìm.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn Vingroup. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh, tìm kiếm. Một số vị trí đã tổ chức khảo sát, đào tìm nhưng chưa có kết quả do tư liệu, hồ sơ lịch sử chưa đầy đủ. Vì vậy, việc bổ sung thiết bị radar xuyên đất có ý nghĩa thiết thực, giúp các lực lượng đối chiếu thông tin, khảo sát địa chất, xác định chính xác hơn những vị trí nghi vấn trước khi tổ chức tìm kiếm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm với quyết tâm cao hơn, không giảm nhịp độ sau những kết quả đã đạt được. Trong đó, chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia, kết hợp đối chiếu hồ sơ lịch sử, tư liệu và thông tin nhân chứng với ứng dụng khoa học, công nghệ để xác định tọa độ, khoanh vùng tìm kiếm. Đồng thời, quản lý, khai thác hiệu quả thiết bị được trao tặng, phấn đấu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính thêm nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm phát biểu tại buổi lễ

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, cho biết, việc trao tặng thiết bị radar xuyên đất thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Quỹ mong muốn thiết bị được khai thác hiệu quả, góp phần thu hẹp phạm vi đào tìm, đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Quỹ sẽ phối hợp hỗ trợ chuyên gia hướng dẫn, đào tạo cán bộ vận hành, giúp các lực lượng ứng dụng công nghệ sát với yêu cầu thực tế.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, đến hết ngày 11-11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 371 hài cốt kèm di vật. Riêng đợt 2, từ ngày 15-10, đã phát hiện, quy tập thêm 281 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, ngày 14-10, thành phố tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây. Thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận và chuyển giao 7.104 mẫu phục vụ giám định ADN. Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2 trong tháng 11-2026.

MẠNH THẮNG