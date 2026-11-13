Tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Ngày 13-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), UBND xã Ba Tơ phối hợp UBND xã Đặng Thùy Trâm tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ từ xã Đặng Thùy Trâm về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ. Clip do UBND xã Đặng Thùy Trâm cung cấp

5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm. Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật.

Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Tại buổi lễ, ông Đinh Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Ba Tơ, đọc điếu văn tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn nhấn mạnh, sự trở về của các anh trên mảnh đất Ba Tơ anh hùng, giàu truyền thống cách mạng là sự trở về với quê hương của những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhắc đến Ba Tơ là nhắc đến một vùng đất cách mạng, nơi cuộc khởi nghĩa Ba Tơ năm 1945 đã trở thành một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Quảng Ngãi, nơi những người con của núi rừng đã đứng lên, vượt qua gian khổ, hy sinh, góp sức cùng cả nước giành lại độc lập, tự do. Truyền thống ấy đã được tiếp nối qua các cuộc kháng chiến.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ.

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NGUYỄN TRANG