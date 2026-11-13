Xã hội

Thu nhận gần 3.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại khu vực Bình Dương

SGGPO

Ngày 13-11, tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM), Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. 

Đây là đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (đợt 2 năm 2026) để phục vụ công tác xét nghiệm ADN, đối sánh, xác định danh tính, sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình.

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Thân nhân các liệt sĩ chờ lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: DUY TRẦN

Theo kế hoạch, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thu nhận mẫu của 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố, trong đó, khu vực Bình Dương trước đây có gần 3.000 mẫu, với mục tiêu đạt tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện.

Do nhiều người tuổi cao, sức yếu và gặp khó trong di chuyển, bên cạnh tổ chức điểm tập trung, Công an TPHCM còn bố trí các tổ công tác thu nhận mẫu tận nhà.

Cụ ông Nguyễn Đề, năm nay 82 tuổi ở phường Dĩ An đến điểm tập trung mang theo giấy báo tử của anh trai đã ngả màu theo tháng năm. Cụ xúc động khi chia sẻ về người anh trai, liệt sĩ Nguyễn Huy (sinh năm 1929), anh dũng hy sinh tại đảo Côn Sơn vào tháng 12- 1952.

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Cụ Nguyễn Đề cầm giấy báo tử của anh trai là liệt sĩ Nguyễn Huy đến điểm thu nhận mẫu. Ảnh: DUY TRẦN

Hơn bảy mươi năm trôi qua, tờ giấy báo tử được cụ Đề gìn giữ như báu vật, với hy vọng có ngày tìm được hài cốt anh về.

Đến điểm lấy mẫu, cụ bà Phạm Thị Cúc (90 tuổi) mang theo tâm nguyện duy nhất của người mẹ kính yêu là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhân: tìm thấy hài cốt của những người con anh dũng hy sinh trong chiến trận.

Mẹ Nhân có 4 người con hy sinh trong kháng chiến, trong đó, 2 liệt sĩ là Phạm Ngọc Thuần và Phạm Thị Hương đến nay chưa tìm được hài cốt.

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Cụ bà Phạm Thị Cúc và con trai đến lấy mẫu với hy vọng tìm được hài cốt của người thân. Ảnh: DUY TRẦN

Theo Công an TPHCM, các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận sẽ được số hóa, đưa vào ngân hàng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ quốc gia.

Đây là cơ sở khoa học vững chắc nhằm thực hiện việc đối sánh, giải mã những thông tin còn thiếu trên các hài cốt liệt sĩ.

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ với quy mô triển khai lên tới gần 7.000 mẫu ADN trên địa bàn TPHCM không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là nén tâm hương thành kính nhất để tri ân công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

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Thân nhân các liệt sĩ đang được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: DUY TRẦN

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một nhịp cầu nối, cơ hội quý giá để đưa các anh về với tên tuổi, quê hương và vòng tay ấm áp của gia đình, khép lại những ngóng trông mòn mỏi qua nhiều thế hệ.

DUY TRẦN - THẢO NGUYỄN

Từ khóa

ADN thu nhận Bình Dương liệt sĩ sinh phẩm

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