Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Sau khi báo chí có phản ánh về việc tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn (xã Kim Anh) xuất hiện nhiều khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm đất rừng phòng hộ, ngày 7-8, Thường trực Thành ủy Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin.

Thường trực Thành ủy giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và sớm có văn bản phản hồi cơ quan báo chí.

Công an TP Hà Nội nắm tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội theo dõi, nắm bắt thông tin kiểm tra, xác minh, đồng thời phối hợp với Đảng ủy UBND TP Hà Nội giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; xử lý kỷ luật nghiêm nếu có vi phạm.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả trước ngày 20-8.

Một số khu nhà nghỉ, homestay được xây dựng ngay sát hồ Đồng Đò thuộc khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn. Ảnh: GIA KHÁNH

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và UBND xã Kim Anh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh đối với vi phạm đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Một khu nghỉ dưỡng nằm lọt thỏm giữa rừng cây trên địa bàn xã Kim Anh. Ảnh: GIA KHÁNH

Mới đây, báo chí đã phản ánh khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm đất rừng. Đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023, nhiều khu đất khi đó mới xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng.

Đến nay, đã hình thành nhiều khu nghỉ dưỡng, đưa vào khai thác, kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với các hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực.

Tình trạng vi phạm đất rừng tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm, trong đó có một số người nguyên là cán bộ xã của huyện Sóc Sơn (trước đây) đã bị tuyên phạt do vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Một khu homestay được xây dựng trên khu vực đất rừng ở xã Kim Anh. Ảnh: GIA KHÁNH

Cũng liên quan tới những vi phạm quản lý đất đai, vào tháng 9-2023, báo Sài Gòn Giải Phóng đã có loạt bài “Xẻ thịt đất rừng, đất nông nghiệp” phản tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp để xây dựng trái phép, mua bán tràn tại khu vực huyện Sóc Sơn và Ba Vì (trước đây) của Hà Nội, gây rối loạn công tác quản lý đất đai.

MINH KHANG