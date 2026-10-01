Petrovietnam ký kết hỗ trợ an sinh xã hội tại TPHCM

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ nguồn lực của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân và người lao động ở TPHCM.

Chiều 1-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đơn vị thuộc Petrovietnam; lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động TPHCM và Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các lãnh đạo TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam tài trợ trong giai đoạn 2026 - 2028, nhằm triển khai các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động TPHCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình phối hợp gồm 9 nhóm nội dung, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề; thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và chuyển đổi số.

Theo các mục tiêu đề ra, hàng năm trên 90% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin, tuyên truyền; 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ, thực hiện dân chủ ở cơ sở; 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Hai bên phấn đấu có tối thiểu 200 sáng kiến, giải pháp được công nhận hoặc áp dụng; xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 5 Mái ấm Công đoàn.

Liên đoàn Lao động TPHCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ ký kết, thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ nguồn lực của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân và người lao động trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài; gắn chăm lo an sinh với phát triển cộng đồng và giảm nghèo bền vững. Ưu tiên các công trình có đông người thụ hưởng, sử dụng lâu dài như cầu đường, trường học, trạm y tế và các dịch vụ công thiết yếu.

Ngay sau lễ ký kết, các bên cần triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ kết quả”.

Đồng chí yêu cầu định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả từng công trình, phần việc, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các bên; kịp thời phản ánh khó khăn từ cơ sở, đề xuất giải pháp để các cam kết được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo TPHCM trao thư cảm ơn các đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với Liên đoàn Lao động TPHCM và Công đoàn Petrovietnam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị thực hiện tốt chương trình phối hợp, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Thông qua hoạt động công đoàn, cần tạo điều kiện để người lao động, đoàn viên được tiếp cận thông tin, học tập, nâng cao kỹ năng, từng bước làm chủ công nghệ và chuyển đổi số. Các sáng kiến, giải pháp phải góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực chuyên môn, tay nghề; bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc hoặc giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động của đơn vị. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng.

Petrovietnam cam kết đồng hành lâu dài cùng TPHCM Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, nhấn mạnh, TPHCM không chỉ là địa bàn đặt trụ sở của nhiều đơn vị chủ lực của tập đoàn mà còn là địa bàn quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động của tập đoàn. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, riêng các đơn vị trên địa bàn TPHCM đạt doanh thu 491.000 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 50.000 tỷ đồng. Tập đoàn xác định TPHCM là địa bàn còn nhiều dư địa để tiếp tục đầu tư, mở rộng hợp tác, hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quy mô lớn, trung tâm dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao… Lãnh đạo tập đoàn cam kết các nguồn lực tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai, minh bạch; đồng thời tiếp tục trở thành đối tác tin cậy, lâu dài, có trách nhiệm với TPHCM chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

THU HOÀI - CẨM NƯƠNG