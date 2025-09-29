Nữ sinh lớp 11 mất liên lạc bí ẩn

Ngày 29-9, Công an phường Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích em Trần Ngọc Ánh (sinh năm 2009, học sinh lớp 11, Trường THPT Đồng Xoài) sau khi em bất ngờ mất liên lạc, nghi có dấu hiệu bị dụ dỗ.

Em Ngọc Ánh. Ảnh gia đình cung cấp

Theo trình báo của gia đình, sáng 27-9, sau giờ tan học, Ngọc Ánh xin phép đi ăn cùng bạn và được chấp thuận. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình không thể liên lạc và không thấy em về nhà. Nghi ngờ có bất thường, người thân đã dò tìm tại quán ăn nơi Ánh ghé trước đó. Kiểm tra camera, gia đình phát hiện Ánh đã lên một chiếc ô tô lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, công an đã xác minh và làm việc với tài xế. Người này cho biết đã chở Ánh đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), trên đường đi Ánh nói sẽ bay ra Hà Nội và có người đón. Đến sáng 28-9, Ánh nhắn tin cho mẹ với nội dung “Mẹ không phải lo cho con, con đã xin được việc làm rồi”. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mọi cuộc gọi từ số gia đình đều bị chặn.

Đáng chú ý, khi gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, Ánh bất ngờ nhắn tin yêu cầu gỡ bài viết, nhưng khi gọi lại thì máy chỉ đổ chuông, không có người nghe. Ông Trần Mỹ Hà, cha của nữ sinh, bày tỏ lo ngại người đang cầm điện thoại có thể không phải con gái mình, đồng thời nghi ngờ Ánh bị lôi kéo vào môi trường nguy hiểm.

UBND phường Đồng Xoài đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp cùng gia đình để nhanh chóng tìm kiếm, bảo đảm an toàn cho nữ sinh. Gia đình mong ai có thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0961.855.579.

BÙI LIÊM