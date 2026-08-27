Tàu câu mực chở 50 ngư dân mất liên lạc trên biển

Chiều 27-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng vừa có báo cáo nhanh về việc tàu câu mực QNa-90859TS bị mất liên lạc trên vùng biển Trường Sa.

Tàu QNa-90859TS dài 23,9m, công suất 1.682CV, hành nghề câu mực do ông Huỳnh Văn Trí (sinh năm 1979, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào ngày 29-7, trên tàu có 50 người gồm ông Trí và 49 ngư dân.

Đến 12 giờ 54 phút ngày 25-8, tàu cập nhật vị trí lần cuối qua máy giám sát hành trình cách phía Tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý. Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa liên lạc được với tàu.

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc. Đồng thời kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm.

Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu cá.

NGUYỄN CƯỜNG