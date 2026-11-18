Trong 2 ngày 16 và 17-11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh, đã tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào.

Video: Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào

Trước đó, qua thông tin do ông Chăn Thầy và ông Mi Lay (sống tại bản Nậm Giàng, huyện Viêng Thoong) cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin về việc bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu và hy sinh tại khu vực này, đặc biệt là vùng núi Pha Dạt (Lào).

Khu vực hang núi Pha Dạt, nơi tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Trên cơ sở nguồn tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quy tập của nước bạn Lào khảo sát, tìm kiếm và liên hệ với ông Nguyễn Huy Thân (sinh năm 1956, quê xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - người từng tham gia chiến đấu tại khu vực - để xác minh thêm thông tin.

Ông Nguyễn Huy Thân cho biết, trong giai đoạn năm 1972-1973, ông thuộc đơn vị Tiểu đoàn 48B, cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại khu vực núi Pha Dạt. Ông cũng tự nguyện sang Lào, trực tiếp phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tham gia tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bôlykhămxay, Lào

Sau quá trình tìm kiếm, đến trưa 17-11, lực lượng phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Pha Dạt.

Đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Như vậy, từ khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tại Lào đã triển khai nhiệm vụ trên 2 hướng huyện Pạc Xan và huyện Viêng Thoong (tỉnh Bôlykhămxay), tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.

ĐỨC HẢI - DƯƠNG HOÀNG