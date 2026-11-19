Ngày 19-11, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp các nhà khoa học đưa 3 máy radar xuyên đất vào khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng. Qua khảo sát, các thiết bị ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, giúp khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động có sự tham gia của các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) và đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Trong 3 máy radar được sử dụng, có 2 thiết bị thế hệ mới vừa được Quỹ Thiện Tâm trao tặng Bộ Tư lệnh TPHCM ngày 12-11, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng sử dụng radar xuyên đất hỗ trợ khoanh vùng, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Qua khảo sát tuyến đường dài khoảng 80m phía sau Nhà truyền thống tại Công viên Lê Thị Riêng, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường dưới bề mặt đất. Kết quả giữa các thiết bị có sự tương đồng, những vị trí nghi vấn được đánh dấu để tiếp tục kiểm tra, xác định phương án đào tìm.

Radar hỗ trợ rà soát những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, cho biết, 2 máy radar thế hệ mới được sản xuất tại Italy, có nhiều cải tiến, giúp hiển thị hình ảnh rõ nét, trực quan ngay tại hiện trường.

Các thiết bị có khả năng khảo sát ở độ sâu 8-11m, sử dụng các tần số 200, 400 và 600 MHz, góp phần mở rộng phạm vi khảo sát, nâng cao độ chi tiết và thu hẹp khu vực cần đào tìm.

Radar kết nối với máy tính, ghi nhận những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất

Theo lực lượng chức năng, những dấu hiệu bất thường ghi nhận bằng radar cần tiếp tục được đối chiếu, kiểm tra thực địa để xác định chính xác, tránh đào tìm dàn trải. Cùng với việc ứng dụng radar xuyên đất, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 19-11

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 18-11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.037 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1.004 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Việc kết hợp thiết bị hiện đại với tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và kiểm tra thực địa góp phần nâng cao hiệu quả khoanh vùng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI